María Belén Ludueña habló como nunca de su carrera: “Nadie me regala nada”

María Belén Ludueña visitó el living de +Caras y junto con Héctor Maugeri, conductor del programa, repasaron los momentos clave de su carrera como comunicadora, destacando los desafíos que enfrentó a lo largo de los años.

La periodista, de 38 años, es oriunda de la ciudad de Mar del Plata. Estudió y se recibió de abogada, pero encontró su vocación en la comunicación, donde se convirtió en una destacada conductora de televisión. En el año 2006 se consagró Reina Nacional del Mar en su ciudad natal, ganando reconocimiento en el ámbito público. En 2017, dio el salto a la capital del país y, cinco años más tarde, se casó con Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los desafíos en la carrera periodística de María Belén Ludueña

Durante la entrevista, repasaron su trayectoria profesional y recordaron su participación en el concurso de 2006, momento en el que desafió los estereotipos de belleza y se destacó la autenticidad. Acerca de aquel momento de gloria, la marplatense compartió: “Cuando gané las reinas eran todas rubias y altas, yo rompí con eso. Siempre me dediqué a mostrar mi verdadero ser, no me quedo en la comodidad de ser un envase”.

María Belén Ludueña, de Reina del Mar a conductora estrella y pareja de Jorge Macri

Asimismo, expresó que fue su lugar como la hermana del medio en su familia, lo que la impulsó a destacarse desde temprana edad. “Empecé a destacarme con el estudio, fui abanderada del colegio y la que conducía las misas”, recuerda. Sin embargo, aclara que “no era la más linda y no tenía el mejor promedio, pero de todas formas mis compañeros me votaban”.

El esfuerzo y su voluntad de crecer personalmente, la llevaron a obtener diversos reconocimientos a lo largo de su carrera, siendo el primero de ellos el título de Reina del Mar. Sin embargo, su éxito fue puesto en duda y estuvo marcado por la necesidad de demostrar su valía. “Sigo teniendo que demostrar que nadie me regala nada”, confesó durante la entrevista.

María Belén Ludueña y Jorge Macri en su cumpleaños número 38

Recordando sus comienzos en el periodismo, comentó que a sus 19 años, tras ser coronada, comenzó a trabajar como conductora en Garage TV. Héctor Maugeri resaltó que los medios de comunicación, en ese tiempo, eran espacios en los que había una mayor preponderancia de hombres, por lo que para las mujeres implicaba un mayor esfuerzo. “Creo que hay situaciones que tienen que mejorar”, afirmó María Belén. Y, aunque se declara no feminista, enfatizó en la importancia de que las mujeres conquisten su lugar con esfuerzo propio.

Durante sus primeros 30 años de vida, María Belén vivió en la casa de sus padres, donde siempre se sintió cómoda y apoyada por su familia. No obstante, al llegar a Buenos Aires, enfrentó el desafío de comenzar desde cero después de una década de trabajo en su ciudad natal. “Nunca me sentí en desventaja por ser mujer”, asegura.

Fruto de su constante esfuerzo y determinación, María Belén Ludueña fue merecedora del premio a la Labor Periodística Femenina en la ceremonia de los Premios Martín Fierro de Cable 2022. Al respecto, expresó: “Yo quería ganarme un Martín Fierro, creo que uno proyecta todo lo que desea en su vida” . “Nadie te regala nada. Un día estás en un lugar y otro no, tenés que seguir con tus mismos valores”, cerró la flamante conductora.

MDP