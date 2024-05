Valeria Mazza fue la invitada especial en +Caras, el ciclo de entrevistas que conduce Héctor Maugeri. Durante la charla, la célebre modelo se sinceró sobre la rivalidad con Claudia Schiffer y compartió detalles.

El mundo del modelaje siempre ha sido conocido por tener un ambiente difícil y en los que más competencia existe. Y esta es una realidad que Valeria Mazza conoce bien.

La eterna rivalidad entre Valeria Mazza y Claudia Schiffer

En la entrevista con Héctor Maugeri, la actual conductora de televisión reveló cómo la prensa de los años noventa comenzó a compararla con Claudia Schiffer. Las similitudes en su aspecto físico y belleza, llevó a que la apodaran como "La Claudia Schiffer argentina". Esta comparación, aunque halagadora para Mazza, generó tensiones con la supermodelo alemana, quien percibió la situación como una amenaza para su carrera.

Claudia Schiffer y Valeria Mazza

Héctor Maugeri no dudó en abordar este tema y le consultó acerca de la comparación y rivalidad con Schiffer. "Yo nunca me vi tan parecida a Claudia", confesó Mazza. "Cuando empecé a ella no le gustó mucho y me lo hizo saber porque trató de sacarme de donde pudo”, reconoció la rosarina, señalando que la alemana intentó obstaculizar su emergente carrera en el mundo de la moda.

“Eso fue al principio, después trabajamos mucho juntas. Hicimos muchas pasarelas, sobre todo en Europa”, admite la embajadora de la moda. Valeria Mazza, a pesar de los contratiempos, logró forjar una exitosa carrera, colaborando con diseñadores de la talla de Gianni Versace y protagonizando campañas para marcas icónicas como Guess. Fue una de las modelos más importantes de los años noventa, siendo la primera latinoamericana de su profesión que triunfó en todo el mundo.

Las luces y sombras de la moda

Además, Mazza reflexionó acerca del mundo de la moda: “Lo que vende la moda es fantasía, es un trabajar y competir”. “Te haces amiga de la soledad. Tu cuerpo es tu herramienta de trabajo y todo el tiempo te están midiendo, pesando y controlando. Te miden hasta la cola”, reconoce críticamente.

En esa línea, recordó que ella aprendió a competir y superarse gracias a la natación, donde sacó lecciones valiosas: “Aprendí a salir de la frustración si no me elegían”.

Valeria revivió cómo eran las pasarelas de su época, que tenían como referentes a destacadas supermodelos como: Cindy Crawford, Naomi Campbell, entre otras. “Había más reglas en la moda. Los cánones de belleza se regían más por la mujer despampanante” expresó.

Valeria Mazza en el living de +Caras

Y celebró los cambios en la industria de la moda, destacando que en la actualidad se respeta más la diversidad y las individualidades. Cerrando el tema afirmó: “La moda hoy no impone, te da herramientas para armar tu estilo con tu personalidad. Me parece más divertido y sano el juego que propone”.

A sus 52 años, Valeria Mazza disfruta de una etapa de plenitud y energía creativa, estrenando una docuserie sobre su vida y conduciendo el programa de televisión "Bailando con las Estrellas" en España.

MDP