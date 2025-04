En una entrevista íntima con Héctor Maugeri para +Caras, Tomás "Toto" Kirzner reveló cómo convive con el legado artístico de sus padres, Adrián Suar y Araceli González, y qué aspectos heredó de cada uno. El joven actor, que actualmente conduce el programa de streaming "Mi primo es así" (OLGA), compartió anécdotas de su infancia y reflexionó sobre su propia carrera en el mundo del espectáculo.

Toto Kirzner, un artista en ciernes

Con una carrera que comenzó a los 18 años y que ya incluye participaciones en producciones como "Funny la fan", "El fútbol y yo", "Argentina, tierra de amor y venganza" y "Buenos chicos", entre otras, Kirzner demostró que el talento actoral corre por sus venas.

Toto Kirzner en ATAV.

"Supongo que sí [heredé el talento] porque desde que tengo uso de razón me gusta jugar a ser actor", comentó luego de que Maugeri le preguntara si su facilidad para la interpretación proviene del ADN de sus padres.

Acto seguido, compartió que "los domingos, el día que nos reuníamos, llamaba a mi familia y daba como una especie de función donde interpretaba una película de memoria que había visto en VHS. Entonces, yo le daba la espalda a la tele y hacía como una obra de teatro".

Qué tiene Toto Kirzner de Araceli González y Adrián Suar

El conductor de +Caras tampoco dudó en preguntarle si reconoce rasgos de sus padres en sí mismo. "A veces son gestos que veo y me acuerdo de mi viejo. Y me miro y digo 'soy igual a mi papá, qué increíble’... pero no lo demonizo", respondió.

"También digo 'mirá acá hice un gesto de mi mamá, es espectacular'. No lo tomo de forma peyorativa", aclaró, mostrando orgullo por sus raíces artísticas.

Una infancia "normal" pese a la fama familiar

Contrario a lo que muchos podrían pensar, porque tanto Suar como González son dos grandes personalidades del espectáculo y televisión argentina, el joven streamer aseguró haber tenido una infancia convencional: "Mi infancia fue como la de un chico 'normal'. Fui al mismo colegio desde los 4 años. Armé vínculos con amigos que me conocieron así".

Toto Kirzner en +Caras: “Desde que tengo uso de razón me gusta jugar a ser actor”.

El actor también reveló cómo manejó desde pequeño la fama de sus progenitores: "Me di cuenta al toque por el cariño de la gente, su exposición. Me daba cuenta que la gente los quería mucho. Les piden fotos, los abrazan".

Por último, Toto Kirzner reveló que siempre tomó de “modo natural” la fama de sus padres. “Esto es lo que es, esto así. Por suerte los quieren mucho y no son conocidos por algo negativo”, concluyó.