Mercedes Carreras sobre Amelita Vargas: “Se decía que le quité el novio, pero yo no le quito el hombre a nadie”

En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, Mercedes Carreras revivió uno de los capítulos más comentados de su vida: el inicio de su historia de amor con el director Enrique Carreras, con quien formó una familia y una vida entera dedicada al arte. “Me casé a los 18, recién cumplidos. Y al año justo nació nuestro primer hijo”, recordó con ternura.

Mercedes Carreras: “Yo no le quito el novio a nadie”

Aquella relación, que marcaría su destino personal y profesional, comenzó en un contexto de filmaciones, juventud y miradas que se cruzaban entre cámaras. Ante la pregunta de Maugeri sobre si Enrique estaba en pareja, la actriz fue sincera: “Él había tenido un gran romance con una gran vedette. Una estupenda mujer: Amelita Vargas”. A lo que el conductor añadió: “O sea, que él deja a Amelita Vargas para iniciar una historia de amor con vos”, y Mercedes afirmó con serenidad.

Mercedes Carreras y su familia

Carreras recordó, además, los rumores que en su momento sacudieron el ambiente artístico: “En aquel momento se rumoreaba que yo le había quitado el novio a Amelita Vargas. Pero yo era muy adulta para mis 17 años. Enrique me venía a buscar, y entonces le dije: ‘Se rumorea que yo le quité el novio a Amelita Vargas, y yo no le quito el novio a nadie. Así que agarro mi valijita, termino la película y me voy’”.

Mercedes Carreras y su respeto por Amelita Vargas

Esa actitud, firme y madura pese a su juventud, definió el vínculo entre ambos. “Eso lo decidió. Eso hizo que me eligiera a mí”, explicó. Cuando Maugeri le preguntó si ella le había puesto límites, la actriz lo confirmó: “Yo le puse el límite, sí”. A pesar de lo que se decía, Mercedes habló con respeto y admiración hacia la vedette cubana. “La admiré muchísimo, porque era una estrella. Estrellísima. En un festival de cine nos saludamos y nos dimos un abrazo”, recordó. “Nunca fuimos amigas, pero siempre sentí admiración por ella. Era una mujer bellísima y una artista completa”.

Mercedes Carreras junto a su hija Victoria

Maugeri, sorprendido, resumió ese momento con una reflexión: “Quizás él te eligió porque decidió que vos fueras la madre de sus hijos”. Y Mercedes, con dulzura, respondió: “Por supuesto. Pero más allá de la maternidad o del hogar, fui su gran compañera. Hasta el final”. A través de sus palabras, Mercedes Carreras revive la historia de un amor que trascendió los prejuicios. Con la claridad de quien vivió intensamente, deja una enseñanza que atraviesa generaciones: el amor verdadero no se impone ni se arrebata, se elige. “Enrique me eligió porque vio en mí una compañera de vida, y yo lo acompañé el final”, concluyó con emoción.