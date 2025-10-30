Zaira Nara se mostró en primer plano sin maquillaje y se generó gran polémica

Zaira Nara es una de las modelos más cotizadas de la actualidad y una figura influyente en el mundo de la moda. Sin embargo, también logró captar no solo la atención a los amantes de la alta costura y las tendencias mundiales, sino que logró generar una comunidad con sus seguidores. En las últimas horas, la hermana de Wanda Nara generó diversos tipos de reacciones al mostrarse completamente al natural en su cuenta personal de TikTok, donde comparte sus rutinas de maquillaje, cuidados de la piel y tips para que cualquiera pueda tener al alcance de las manos.

Las duras críticas a Zaira Nara

A lo largo de los años, Zaira Nara ha construido una carrera sólida en el mundo de la moda, siendo una de las modelos argentinas más reconocidas y respetadas. Además de su rol en las pasarelas, ha sabido conquistar al público con su cercanía y su presencia constante en redes sociales, donde comparte rutinas de belleza, consejos de maquillaje y tips de bienestar. Sin embargo, esta vez su apuesta por la autenticidad tuvo un efecto inesperado: la exposición de su rostro sin maquillaje dejó en evidencia que no está exenta de la feroz crítica de los cibernautas.

Zaira Nara | Instagram

La modelo decidió compartir un video en primer plano en su cuenta de TikTok donde se la ve en un primer plano mientras se realiza un tratamiento facial. Con su característico estilo descontracturado, la menor del clan Nara escribió: “Momentos que me dan paz. Podría hacerme esto todos los días”, dejando entrever que la rutina de cuidado de la piel es uno de sus espacios preferidos de desconexión.

Zaiara Nara | TikTok

Este posteo rápidamente generó una ola de comentarios y reacciones encontradas entre sus seguidores. Algunos usuarios celebraron su decisión de mostrarse sin filtros, destacando su belleza natural y la frescura de su rostro. Sin embargo, otros no fueron tan amables y se volcaron a criticar duramente su apariencia. Es por ello que optaron por burlarse de su aspecto, señalando con crueldad presuntas imperfecciones referidas a manchas en la piel y pecas. “Dios mío, hay que usar protector solar”, “No, mirá qué te pasó?” y “Los bigotes decolorados, ¡Qué laburo!”, fueron algunos de los mensajes más duros que se viralizaron en los comentarios del video.

Lejos de responder a las críticas, la modelo eligió mantener el silencio y no borrar la publicación, lo que se puede interpretar como una muestra de madurez y autoconfianza. De hecho, varios de sus seguidores salieron a defenderla, remarcando que es “la mujer más bella de argentina”.

La decisión de Zaira Nara de exponerse sin filtros en su cuenta TikTok, compartiendo un momento íntimo de su rutina de cuidado facial, reafirmó su estatus no solo como referente de la moda, sino también como un blanco constante de la crítica en la web. A pesar de su trayectoria consolidada y su habilidad para conectar con su audiencia a través de consejos de belleza, el mostrarse sin una gota de maquillaje generó que las redes lanzaran dardos contra su imagen. No obstante, la balanza se inclina para el lado de aquellos que ven en ella una verdadera referente de belleza sin necesidad de pasar por el quirófano, apostando por tratamientos que están al alcance de la mano.

NB