Antonio Grimau: “Me gustan las mujeres jóvenes, pero también las maduras”

A lo largo de su carrera, Antonio Grimau se consolidó como uno de los actores más elegantes y respetados del espectáculo argentino. Con más de cinco décadas de trayectoria, trabajó en cine, teatro y televisión, y compartió proyectos con figuras como Susana Giménez, Leonor Manso y Soledad Silveyra. En diálogo con Héctor Maugeri para +CARAS, el artista reflexionó sobre su costado más íntimo: el amor y las relaciones.

Antonio Grimau y la dificultad de ser enamoradizo

“He estado solo por elección y también porque no tenía realmente en quién apoyarme”, contó el actor. “Ser tan enamoradizo, pisciano al fin, viviendo tan en las nubes y muy sensible… es una dificultad. Todas las virtudes de Piscis que dicen que tiene, también se vuelven un problema”.

Ante la pregunta de Maugeri sobre por qué lo considera una dificultad, Grimau fue sincero: “No podés enamorarte de una persona que tiene un determinado color de ojos y te hace recordar a otra, y ya estás enamorado. Eso es una locura. Con el tiempo eso se va”.

El actor, dueño de una personalidad apasionada, reconoció que siempre fue un romántico. “Sí, sí, soy un enamoradizo”, dijo entre risas. “Y eso trae cosas lindas, pero también conflictos”.

Antonio Grimau y su visión del amor

A lo largo de su vida, Grimau mantuvo relaciones con grandes figuras del ambiente artístico. Con Leonor Manso, su pareja durante los años setenta, tuvo a su hijo Lucas Antonio, quien falleció en 2014. Más tarde fue pareja de Cristina Alberó, con quien compartió escenario y afecto durante varios años.

En la charla con +CARAS, Grimau habló de sus preferencias sentimentales: “Me gusta la mujer joven, pero también me gusta la mujer madura”, aseguró. Consultado por su presente, respondió sin vueltas: “No, no estoy en pareja”. Y concluyó, con de manera rotunda: “No dudé para nada, dije ‘no’”.

Con la serenidad del tiempo y la lucidez que da la experiencia, Antonio Grimau se muestra como un hombre que aún cree en el amor, aunque —como él mismo admite— siga siendo “una dificultad” que elige vivir.