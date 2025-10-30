Mercedes Carreras, madrina de los payasos Gaby, Fofo y Miliki: “Nos divertíamos, pero trabajábamos sin parar”

Con la emoción intacta, Mercedes Carreras revivió en +CARAS los días de rodaje de Había una vez un circo, la película que en 1972 reunió a los legendarios Gaby, Fofo, Miliki y Fofito, junto a una pequeña Andrea del Boca. “Enrique también se rodeaba de grandes profesionales. Tenía un iluminador maravilloso que fue Antonio Merallo”, recordó con gratitud, al mencionar al equipo técnico que hizo posible una de las producciones más queridas del cine argentino.

Durante la charla, Héctor Maugeri resaltó el espíritu popular del film y la capacidad de Enrique Carreras para convocar a figuras de todos los géneros. “Todos le decían que sí —desde Hugo del Carril hasta Graciela Borges— e incluso los payasos”, dijo. Mercedes asintió con una sonrisa: “Sí. Los payasos eran divinos. Soy madrina de un chiquitito que nació de uno de ellos.”

Mercedes Carreras y su hija Victoria

Mercedes Carreras: “Nos divertíamos, pero trabajábamos sin parar”

Lejos de la idea de un rodaje caótico o improvisado, Carreras reveló que detrás de las risas había un ritmo exigente. “Nos divertíamos, pero éramos muy responsables. Se cumplían los horarios, pero además yo tenía, como diríamos ahora, doble jornada”, explicó.

“Salíamos temprano de casa, íbamos al laboratorio Alex a ver lo que se había filmado el día anterior. Veía el material y después íbamos al estudio. Después regresaba a casa, me maquillaba y volvía a ser actriz”, detalló, dibujando una rutina agotadora que combinaba trabajo técnico y artístico. Aún así, reconoció que solo pudo sostener ese ritmo gracias a la ayuda de su suegra: “Pude hacer mi carrera gracias a María Luisa, mi suegra, que había sido actriz y me ayudaba en el cuidado de los chicos. Si no, no podría haber estado prácticamente las 24 horas del día con Enrique”.

Mercedes Carreras

Mercedes Carreras, una artista de todos los tiempos

Héctor Maugeri recordó que, además de actriz, Mercedes fue bailarina y amante del musical. “Cuando te ves bailando en esa película tan llena de emociones, se nota tu pasión por el escenario”, le dijo. Ella sonrió con ternura. “Me veo con cariño, pero lo que te da es la sensación del tiempo que ha pasado. El tiempo ha pasado, pero estoy vital, estoy con ganas”, confesó.

Hoy, su energía sigue intacta. “Tuve un éxito muy grande escribiendo sobre Victoria Ocampo y las mujeres, vidas paralelas, mujeres que estuvieron con ella. Lo hicimos dos años en Mar del Plata, en Villa Victoria Ocampo, y el año pasado me dieron el premio a la mejor obra”, cerró Mercedes Carreras en +CARAS.