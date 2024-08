Nacha Guevara revela cómo se lleva con el paso del tiempo: “lo tenía preparado”

Nacha Guevara, con una carrera prolífica que sigue sin encontrar techo, se ha consolidado como una artista multifacética y vanguardista que, desde su juventud, siempre ha estado un paso adelante en la escena cultural. En la reciente edición de +CARAS, la actriz y cantante visitó el living de Héctor Maugeri y compartió profundas reflexiones sobre el tiempo y la importancia de conectarse con uno mismo. Durante la charla, Nacha reveló cómo ha manejado el paso del tiempo y su enfoque hacia el envejecimiento.

Nacha Guevara y el paso del tiempo

A sus 83 años, su filosofía de vida y su actitud frente al paso del tiempo le han permitido vivir en una eterna juventud, manteniéndose no solo espléndida, sino también en sintonía con la modernidad. “La maestría de la vida es vivir en el presente. Cumplir años es obligatorio, pero envejecer es opcional”, es una de las frases de cabecera de Nacha Guevara.

Cuando Maugeri le preguntó cómo fue para ella cumplir 80 años, la actriz y cantante respondió con serenidad: "No fue un conflicto, lo tenía preparado. Lo venía anticipando, no me tomó de sorpresa".

Nacha Guevara en el living de +CARAS

La artista también reflexionó sobre el valor del trabajo interior a medida que pasan los años: "A esta altura, se nota que el trabajo es interior, ya no hay excusas. Es importante darse cuenta de que es un esfuerzo que vale la pena. Yo empecé a meditar a los 40 años; ojalá hubiera empezado a los 20".

El método de Nacha Guevara para conectarse con su esencia

“Vivimos en un mundo que constantemente nos distrae con estímulos y nos quita la capacidad de observar”, explicó. "Si tuviéramos más poder de atención, generalmente en silencio, aprenderíamos muchas cosas que ningún libro puede enseñar".

Ante la pregunta de cuándo aprendió a escuchar el silencio, la actriz y cantante respondió: “Meditando. Meditar es hacer silencio, pero hay que superar la creencia de que basta con cerrar los ojos”.

Nacha describió la meditación como un viaje entre el ruido y el silencio, a través de la mente. Un proceso para limpiar el sistema de los ruidos externos que nos alejan de nuestra esencia. “No hay meditación mala, todas son buenas. Es una forma de limpiar esos canales hasta llegar al silencio, donde finalmente nos encontramos con quién verdaderamente somos”, aseguró.

MDP