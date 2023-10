Nacha Guevara no es el nombre real de la artista pero no todos conocen cuál. Lo cierto es que la actriz lo contó en numerosas ocasiones y también reveló el origen de su nombre artístico.

La mujer nacida el 3 de octubre de 1940 se convirtió en un ícono en la historia del espectáculo argentino y es un emblema en materia de arte.

Nacha Guevara

Cuál es el verdadero nombre de Nacha Guevara

Nacha Guevara reveló el origen de su nombre artístico y sorprendió al dar a conocer que es todo un homenaje. Desde beba la apodaron Nacha por un personaje de un radioteatro.

“Mi madre, no sé por qué razón, nunca me llamó por mi nombre, que es Clotilde. Y me llamaban Nacha. Y el Guevara es una historia un poco más compleja”, señaló la actriz, quien finalmente explicó que el uso de ese apellido buscaba homenajear a su padrastro y a Ernesto “Che” Guevara.

En efecto, su nombre real es por su madre, quien también se llama Clotilde pero su apellido es Badalucco. De este modo, conocimos el verdadero nombre de Nacha Guevara.