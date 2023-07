Lali Espósito no se quedó callada luego de que, en su visita a Noche al Dente, Nacha Guevara decidiera apuntar contra la cantante con un filoso comentario. La joven utilizó su cuenta oficial de Twitter para realizar un disimulado descargo.

Todo comenzó cuando Fer Dente, conductor del ciclo de América TV, le consultó a la reconocida actriz de 82 años: “¿Hay alguna artista de las nuevas generaciones que te sorprenda para bien?’’. Al escucharlo, Nacha no dudó en mostrar su desagrado ante algunos artistas.

Nacha en "Noche al Dente".

Primero y sin crear demasiada polémica, Guevara respondió sincera: “Para bien no, para mal unos cuantos. Hay mujeres interesantes en la canción, no así en general con los hombres, salvo Wos que me gusta. Nicki Nicole hay cositas que me gustan, inclusive ensayé una canción de ella, ‘Plegarias ‘, preciosa canción”.

Sin embargo, eso no fue todo y Nacha Guevara decidió compartir su enojo con Lali Espósito al aire: “Pensé en llamar a Lali para la canción Andate al Carajo pero nunca contestó, por ejemplo. Están muy subidos al caballo, después se deprimen chicos”.

¿Qué respondió Lali Espósito ante el comentario de Nacha Guevara?

La cantante no esperó demasiado para contestarle a la actriz y, al día siguiente, escribió en su cuenta oficial de Twitter junto a varios emojis: “Talk talk talk pura mierda bb Yo yo yo tiro flores bb”.

El tweet de Lali.

Esta curiosa frase que Lali Espósito eligió para su respuesta forma parte de su canción "Quiénes son?", la misma en la que colabora junto a Moria Casán, esto hizo que muchos usuarios de la red social lo asociaran a las palabras de Nacha Guevara.

J.C.C