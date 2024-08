Nacha Guevara se sinceró sobre el rol clave que jugó su gato, “el Nono”

Nacha Guevara, con una carrera prolífica que no encuentra techo, es una artista multifacética y vanguardista, que desde su juventud siempre está un paso adelante en la escena cultural. A sus 83 años, su filosofía de vida y su actitud frente al paso del tiempo le permiten vivir en una eterna juventud, manteniéndose no solo espléndida, sino también en sintonía con la modernidad.

En la última edición de +CARAS, la actriz y cantante Nacha Guevara visitó el living de Héctor Maugeri, Nacha reflexionó sobre el tiempo y compartió una anécdota sobre su gato "el Nono", de quien aprendió una lección de vida.

Nacha Guevara y el arte de vivir en el presente

“El Nono fue un maestro. Era un gato viejo, callejero y que intentaba entrar a la casa. Hizo todo su trabajo hasta que logró entrar, después descubrimos que estaba enfermo. Me sorprendió su capacidad de aprender cosas nuevas; observaba a los otros gatos y hacía lo mismo”, comenzó a relatar.

Nacha Guevara junto a Héctor Maugeri en +CARAS

Nacha recordó el momento particular que la marcó: “Un día, lo vi jugando y me llamó la atención porque los gatos callejeros no juegan mucho, osea que aprendió a jugar. Lo miré y le pregunté cómo hacía. Lo que me vino a la mente fue que él no sabía que era viejo”.

Nacha Guevara en el living de +CARAS

“No tenía la noción del tiempo que tenemos nosotros; vivía lo que le tocaba en el presente, sin cuestionamientos. Él disfrutaba, fue un maestro”, destacó.

Para la actriz y cantante, el Nono fue más que una mascota; fue un maestro que le enseñó a vivir en el presente. “Si uno sabe mirar, los maestros están en todos lados”, reflexionó.

MDP