“No tengo tanto tiempo”: Así es Andrea Frigerio como abuela

En una nueva edición de +CARAS, Héctor Maugeri tuvo el placer de entrevistar a la actriz Andrea Frigerio, quien compartió detalles sobre su vida personal y cómo vive su rol de abuela. Durante la charla, la reconocida artista se abre sobre su rol de abuela y recuerda anécdotas de su vida familiar.

Andrea Frigerio es hija de Enrique, un ingeniero civil y exjugador de rugby de Los Pumas, y Marta, una maestra rural que comenzó su carrera docente a los 18 años. Aunque adoptó el apellido Frigerio de su primer esposo, el músico Eduardo Frigerio, y lo mantuvo después de su separación, su vida familiar se ha mantenido siempre en el centro de sus prioridades.

Andrea Frigerio en +CARAS

Con Eduardo Frigerio, Andrea tuvo a su primer hijo, Tomás, quien hoy tiene 42 años y la ha hecho abuela de Olivia, Ramón y Jacinta. Más tarde, la actriz se casó con Lucas Bocchino, con quien lleva más de 30 años y tienen una hija en común, Josefina, a la que cariñosamente llama “Fini”.

Después de compartir el profundo impacto que sus abuelos tuvieron en su vida y de relatar la historia de sus padres, Andrea se sinceró sobre su rol como abuela. “Los amo y ellos me aman. Olivia, la mayor, siempre me pregunta: ‘Abuela, ¿cómo hago para ser como vos?’. Aunque me llena de orgullo, siempre le digo: ‘Olivia, vos sos vos’. Nuestra vida está llena de brillo, y eso es lo que le resulta tan atractivo”. Sin embargo, Frigerio también destacó una diferencia notable con sus propias abuelas: “Ellas tenían mucho tiempo para dedicarme, pero yo no tengo tanto tiempo para mis nietos”

La primera de tapa de Caras de Andrea Frigerio

Durante la entrevista, Andrea y Maugeri también recordaron la primera vez que ella apareció en la tapa de Caras. Fue durante un verano en Pinamar, cuando la actriz estaba comenzando su relación con Lucas Bocchino. “Estábamos en la playa, nos habíamos ido lejos y nos estábamos dando unos besos con Lucas, quien recién era mi novio. Nos sacaron una foto con un teleobjetivo. Cuando me enteré, fui a ver a Liliana Castaño (productora general de Caras), y me dijo: ‘Ya está hecho, de título vamos a poner: ‘Me caso’”, relató entre risas.

La primera tapa de Andrea Frigerio

“Nosotros vemos más allá”, acotó Maugeri, a lo que Andrea completó: “Sí, me casé dos veces con este hombre”. Por último, recordando la reacción de su padre al ver la tapa, agregó: “Mi papá, muy conservador, me dijo: ‘Querida, estoy viendo en una revista que vos te casas. ¿Con quién? ¿Quién es este chico?’. Y bueno, acá estamos, 32 años después”.

MDP