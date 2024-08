En una nueva edición de +CARAS, Héctor Maugeri tuvo el placer de entrevistar a la actriz Andrea Frigerio. Durante la charla, la reconocida artista hizo un recorrido por su vida y habló sobre cómo se enfrenta al paso del tiempo, revelando los secretos detrás de su juventud y entusiasmo por la vida.

Andrea Frigerio, una de las modelos y actrices más destacadas de Argentina, ha sido admirada durante años por su belleza. A sus 62 años, se muestra espléndida, con una energía que parece no haber disminuido desde sus comienzos en el mundo artístico. Incluso la cineasta Lucrecia Martel le preguntó, en tono de broma, si era la hermana melliza de Mónica Bellucci, haciendo alusión a la elegancia y atractivo de ambas.

A pocos días de cumplir 63 años en agosto, Andrea expresó con orgullo: “Tengo 62 años y me da orgullo decirlo. Está buenísimo cumplir años, sobre todo con esta juventud”. Aunque reconoce tener buena genética y cultivar hábitos saludables, Frigerio subrayó: “Más allá de eso, lo que persigo es tener juventud de espíritu”.

Los secretos detrás de la eterna juventud

Durante la entrevista, Maugeri le preguntó sobre sus hábitos saludables. Andrea recordó con cariño a sus dos abuelas, quienes influyeron significativamente en su vida. “Mi abuela Luisa era descendiente de españoles. Era la típica abuela de pelo blanco de llevarme al cine, al teatro, ir a una buena confitería. Me enseñó a cuidar los detalles, como poner una buena mesa, la importancia de que se comiera casero, la importancia de cocinar”, compartió en el living de +CARAS.

Por otro lado, reconoció a sus abuelos paternos, Polet y Bernardo: “Eran intrépidos, jóvenes en su actitud. Fueron pioneros en Pinamar. Tenían un Jeep con el que íbamos por los médanos y también a andar a caballo. Teníamos mucha libertad y naturaleza. Mi abuela ‘Memé’ me decía que los dientes te tienen que durar como dure la vida y me enseñó la importancia de comer vegetales”.

Estas enseñanzas que sus abuelos le inculcaron, según Andrea, se convirtieron en los hábitos que ha mantenido a lo largo de los años. Además, destacó la importancia de cuidar el cuerpo: “No solo por una cuestión estética, sino porque es el vehículo que me permite hacer todo lo que quiero, que es mucho. Tengo que estar sana, saludable”.

Los 40 años, un antes y después

Cuando el conductor le preguntó qué le pasó a sus 40 años, Andrea contó: “Para las mujeres es una edad en la que ya no tenes tiempo de volantear. A partir de ahí tu vida es la que es, no podes hacer grandes giros. Tomé conciencia de que soy una persona grande. Ahora tengo un hijo de 42 años, Tomás, y tengo tres nietos”.

Sobre su decisión de no someterse a cirugías estéticas, Frigerio explicó: “A mis 40 años, decidí que no me iba a hacer cirugías. Fue una decisión importante porque si no lo hacía en ese momento, después sería muy drástico. Por suerte no lo hice. Al ver mi reflejo en el espejo, me veo reflejada en mis padres y digo: menos mal que no me los saqué de la cara”.

