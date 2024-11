Pamela David sin filtro sobre su vínculo con el dinero: “Siempre me gustó la plata”

Pamela David, quien inició su carrera a temprana edad como modelo y llegó a la portada de revistas internacionales como Playboy, habló sobre su relación con el dinero, su éxito y la sensualidad en una reciente entrevista con Héctor Maugeri para +Caras. Actualmente, además de ser la conductora de Desayuno Americano (América TV), también gestiona su propia línea de vinos y está casada con Daniel Vila, presidente del Grupo América. En la entrevista, la conductora no tuvo reparos en reflexionar sobre su vínculo con el dinero y la administración de sus ingresos.

El valor del éxito y la estética en la carrera de Pamela David

“Disfruté mucho de trabajar de sexy. Nunca me sentí mal, todo lo contrario, salvo cuando no me sentía cómoda con mi cuerpo”, comentó cuando Maugeri recordó sus primeras apariciones en Playboy, donde construyó una imagen de mujer sensual y empoderada.

La segunda tapa de Pamela David en Playboy.

La consagrada modelo siempre tuvo claras sus metas y nunca renegó de su belleza. Incluso es consciente de que fue un vehículo para alcanzar el éxito. “Mi cara es lo que más me gusta. Me abrió muchas puertas”, reconoció.

Sobre su experiencia en Playboy, comentó un pequeño error en su primera tapa. “Elegí una pose en la que mi cara quedaba tapada en los kioscos. Ese fue el único error que cometí, porque la cara es mi fuerte”, reflexionó.

Asimismo, cuando el conductor de +Caras le preguntó si era consciente de lo que generaba, expresó: “No vivía montada de femme fatale, pero sabía que era una fantasía. He hecho uso y abuso de esa cualidad sin renegar de mi sensualidad”.

Pamela David y su relación con el dinero

La primera dama de América TV también señaló cómo en sus primeros años de carrera, su principal meta era alcanzar el éxito y sostenerse en la cima. “Cuando hacía una producción de fotos, decía hasta una barbaridad pensada porque yo no quería ir en el cuadradito, quería ser tapa”, contó con honestidad.

Pamela David en +Caras: “no quería ir en el cuadradito, quería ser tapa”.

Además, Pamela David se sinceró sobre su relación con el dinero. “Siempre me gustó la plata, pero para disfrutarla y reinvertirla. Yo cuido el dinero”, dijo enfáticamente. La esposa de Daniel Vila y madre de Felipe y Lola también destacó que no permite gastos excesivos en su familia. “Cuando mis hijos me piden algo caro, les digo que no, aunque pueda comprarlo. Cuesta mucho ganar plata como para tirarla”, concluyó.