Pamela David, una de las conductoras más destacadas de la televisión argentina, atraviesa el momento más pleno de su vida. Casada con el empresario y dueño de América TV Daniel Vila y madre de Felipe (17) y de Lola (12), visitó los estudios de Caras TV para mantener una extensa y profunda entrevista con Héctor Maugeri en el living de +Caras. Allí, la presentadora habló de sus hijos, compartió anécdotas de su maternidad y también se sinceró sobre la experiencia de tener una familia ensamblada.

“Con Daniel tenemos una familia, una sociedad, porque somos un montón: nosotros, los siete hijos, y también los siete nietos de Daniel, que los siento como míos”, comenzó diciendo la consagrada modelo.

Antes de su relación con Vila, Pamela estuvo casada con el exbasquetbolista cordobés Bruno Lábaque, con quien tuvo a su primer hijo Felipe, de 17 años. Por su parte, el presidente del Grupo América en sus dos matrimonios previos tuvo cinco hijos: Agustín, Noel y Barbarita, nacidos de su unión con Elizabeth Martínez, y Magdalena y Luisa, fruto de su matrimonio con Sandra Scifo.

Además, la consolidada pareja tuvo la alegría de tener una hija juntos, Lola, quien actualmente tiene 12 años y, según contó su madre, ya ha comenzado a dar sus primeros pasos en el mundo del modelaje por interés propio. Si bien no todos conviven en el mismo hogar, se conforma de este modo la gran familia ensamblada que construyeron Pamela David y Daniel Vila.

Pamela David y Daniel Vila junto a Felipe y Lola.

Al respecto de los construido, la conductora de “Desayuno Americano” por América TV destacó que la admiración y el apoyo mutuo fueron la base de su relación. “Desde el amor y la admiración por el otro construimos esto”, comentó.

Pamela David en +Caras: “Desde el amor y la admiración por el otro construimos esto”.

A su vez subrayó que su marido celebra sus logros y siempre la impulsa a crecer, y viceversa. “El brillo del otro no es un problema; Daniel es feliz cuando me ve crecer”.

Por último, Pamela David con orgullo comentó que encontró una persona que “se alegra de que me vaya bien, que no es inseguro ni posesivo. Somos felices y tomamos las decisiones en conjunto”. En su reflexión final, explicó: “Cada uno con lo suyo; el amor es sano y lindo. No es lo mismo tenerlo que no tenerlo”.