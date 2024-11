Pamela David se sentó en el sillón de +Caras y brindó una profunda entrevista a Héctor Maugeri, en la que habló como nunca de su relación con el empresario y dueño de América TV, Daniel Vila. Durante la conversación, la conductora de televisión y modelo, además de revelar detalles, habló acerca de cómo se lleva con la diferencia de edad que la separa de su marido.

A sus 46 años, la destacada presentadora de “Desayuno Americano” atraviesa el momento más pleno de su vida. Casada con el empresario y dueño de América TV Daniel Vila, y madre de Felipe (17) y de Lola (12), expresó que, lejos de ser un problema, la diferencia de edad es uno de los elementos más destacables de su relación. “Lo que más admiro de nuestra pareja es nuestra diferencia de edad: Daniel es 25 años mayor. No podría volver a estar nunca con una persona de mi edad, me aburriría un montón”, confesó.

Pamela David en +Caras: “la inteligencia me erotiza”.

Asimismo, cuando el director de Caras le consultó acerca de qué le atrae del empresario, la primera dama de América TV no dudó: “La experiencia. Su cabeza me puede y se me cae la mandíbula cuando una persona dice cosas inteligentísimas”. No pudiendo sostener una conversación con una persona frívola o vacía, aseguró: “la inteligencia me erotiza”.

Pamela David y Daniel Vila en la gala de Caras TV.

Por otra parte, Pamela David contó que Daniel Vila es un marido que se encarga de gran parte de las tareas domésticas: “La mujer cocina por obligación, Daniel cocina en casa porque le gusta. Ni lo obligo a que haga las compras”.

Pamela David habló sin filtro de la vasectomía que se realizó Daniel Vila

Además, la conductora dejó claro que no quiere tener más descendientes y explicó por qué el presidente del Grupo América se hizo una vasectomía. “Se le ocurrió a él. Lo hablamos y no queremos tener más hijos. Él es muy fértil y yo soy muy joven también, era explosivo”.

Pamela David en +Caras.

“Nosotras tenemos el DIU, que es un intruso en nuestro cuerpo, y él se preguntaba ‘¿por qué vas a ser vos la que tiene que exponerse?’. Fue una idea de él, me pareció brillante y respeté su decisión”, completó Pamela David.