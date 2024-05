Carolina “Pampita” Ardohain fue la invitada de lujo en el programa de Héctor Maugeri, +Caras, que se podrá ver hoy a las 20hs por Caras TV y Net TV. Durante su visita, la reconocida modelo se abrió para rememorar su infancia y contar los valores que le inculca a sus hijos.

Pampita y Héctor Maugeri

Pampita, nacida el 17 de enero de 1978 en General Acha, La Pampa, creció en el pequeño pueblo de Doblas. Durante la entrevista, compartió cómo su niñez en un entorno sencillo y rural la ayudó a valorar las cosas simples de la vida. "No teníamos juguetes, éramos de un lugar muy austero, con una naturaleza maravillosa. Jugaba mucho en la calle y con mis primos", recordó con cariño.

La educación en la familia

Actualmente, Pampita disfruta de un presente pleno con su familia ensamblada junto a Roberto García Moritán, con quien tuvo a Ana García Moritán. Además, fruto de su relación de diez años con Benjamín Vicuña, es madre de: Bautista de 16 años, Beltrán de 12, Benicio de 9 y Blanca, su primera hija que hubiera cumplido 18 años. Falleció en 2012, con tan sólo seis años y recientemente fue recordada por sus padres con un emotivo posteo en el día de su natalicio.

En la entrevista, habló acerca de la educación que le brinda a sus hijos y cómo aplica los valores aprendidos de sus padres en su rol como madre. “Mis hijos no necesitan todo. Me gusta criarlos así, que hereden la ropa y los juguetes de otros. La sensación de desear algo durante meses es importante”, contó.

Pampita, Ana García Moritán y Roberto García Moritán

Dando un ejemplo, explicó: “Mi hijo Benicio eligió un short que le gusta para su cumpleaños que es en octubre. Y sabe que cuando sea la fecha lo va a tener. Pero esa sensación de desearlo durante tantos meses y de estar esperándolo es algo importante. Tal vez se lo podría comprar ahora y listo, pero me gusta que tengan la fantasía y la ilusión. Si tienen todo, nada tiene sentido. Nada va a alegrar”.

También compartió cómo pasan sus días en familia: “Nuestro fin de semana es un momento maravilloso, de estar en la cama elástica o andar en bicicleta todos juntos. Es eso lo que les va a quedar, que estuvimos al lado, que hicimos cosas cotidianas y la pasamos bien juntos”.

El sueño de la niñez de Pampita

Maugeri le preguntó si había soñado con este presente de niña. Pampita respondió con sinceridad: “Sí, siempre quise una familia grande. Eso siempre estuvo en mí”.

Además, reflexionó sobre sus inicios en el mundo de la moda, describiéndolos como una época mágica. “Era la época en la que las modelos pasaron a ser celebridades”, acotó Maugeri y le preguntó: “¿Qué pasó con vos cuando llegaste al universo de la moda siendo diferente?”. “Yo no me sentía diferente. Me sentía una bomba”, afirmó entre risas, y agregó que “salía a la pasarela y sentía que medía dos metros. Salía a arrasar, no me detenía nada”.

Pampita es una de las figuras más queridas y respetadas del espectáculo argentino y además de ser madre, tiene un excelente presente profesional. En los últimos días, anunció que se instalará un tiempo en Uruguay para encarar un nuevo proyecto como co-conductora del programa televisivo “Veo cómo cantas”. Esta nueva etapa la tiene entusiasmada y lista para enfrentar nuevos desafíos.

MDP