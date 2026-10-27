Realeza y secretos, programa completo: 27 de octubre del 2026

En la emisión del martes, Realeza y Secretos, por Caras TV, presentó un recorrido por la vida de la reina Isabel II de Inglaterra, una de las figuras más relevantes de la historia contemporánea y de la monarquía británica.

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Realeza y Secretos abordó distintos aspectos de la vida privada de la reina Isabel II, su matrimonio, sus hijos y los eventos cruciales que marcaron su extenso reinado. El programa ofreció una mirada sobre la mujer detrás de la corona.

Realeza y Secretos, el programa de Caras TV que ventila el detrás de la vida de la monarquía se emite de lunes a viernes a partir de las 17 horas, con contenidos dedicados a las historias, protagonistas y acontecimientos de las casas reales del mundo.