Dalia Gutmann, una de las humoristas más queridas y talentosas del país, sorprendió con una reveladora confesión en una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +CARAS (CARAS TV). A sus 47 años, la artista no solo abordó su exitosa trayectoria profesional, sino que habló sin filtro de sus inseguridades, su reciente retorno a terapia y cómo el humor fue clave para aceptar su singularidad y disfrutar más de la vida.

Actualmente de gira con su unipersonal Experiencia Dalia Gutmann, la comediante y exlocutora se animó a mostrar su costado más íntimo durante la charla con Maugeri. Al comenzar la entrevista, expresó sus sensaciones al estar en el programa: “Para mí, la Revista CARAS, y el canal ahora, es glamour, y a mí es un tema que me cuesta tanto. Hay gente que es glamorosa espontáneamente y otra que no”.

La reveladora confesión de Dalia Gutmann sobre su vida

En ese sentido, el conductor le consultó directamente sobre cómo se sentía al estar en +CARAS, y la respuesta de Dalia fue un acto de honestidad total: "Después de mucho tiempo, retomé terapia para aprender a disfrutar más de la vida. Todo lo que me cuesta, estoy aprendiendo a divertirme en vez de sufrirlo. Estoy empezando a divertirme en ámbitos en los que no sé cómo moverme cómodamente", confesó.

Dalia Gutmann en +CARAS.

A su vez, la compañera de vida del humorista y conductor Sebastián Wainraich profundizó sobre los mandatos y las presiones estéticas que la acompañaron a lo largo de su vida, especialmente aquellos relacionados con la apariencia. "Me gustan los colores y me da vagancia peinarme y otras cosas. Ahora trato de defender cada vez más que soy así y no sale de otra manera. Defiendo mi singularidad. Y también lo de la madre perfecta", comentó.

Dalia Gutmann sobre el humor como herramienta para sanar

Sin embargo, Dalia encontró en la comedia una poderosa herramienta para dejar atrás esos prejuicios. "El humor es maravilloso. Cuando uno puede hacer un chiste con algo lo está exorcizando. Creo muy fuertemente en ese poder del humor", afirmó.

Además, admitió que su humor nace de sus propias experiencias y sufrimientos. "La comedia que hago nace de mis sufrimientos. Estoy aprendiendo a no sufrir tanto. Me quedo enroscada con cosas que no son tan graves. Cosas de las cuales solo yo me doy cuenta", compartió.

En esa línea, se autodefine como una "coleccionista de papelones". "Entré a la comedia porque tengo una facilidad muy única para hacer papelones. La gente que se dedica a esa comedia tiene esa tendencia. Yo estoy entregada al ridículo, me gusta eso. Así se llamó mi primer libro", explicó, definiendo su estilo escénico.

Dalia Gutmann en +CARAS: "Soy una coleccionista de papelones".

No obstante, hizo una clara distinción entre su personaje y su vida personal: "En mi vida profesional lo doy todo por hacer reír. Si me tengo que poner en bolas, me pongo en bolas si eso va a causar humor. Mi vida personal es distinta. El papelón en el escenario me divierte un montón, en la vida lo sufro", concluyó.

Durante la entrevista con Héctor Maugeri en +CARAS, Dalia Gutmann habló como nunca de su ascendente carrera y sorprendió con una reveladora confesión sobre su búsqueda por disfrutar más de la vida. De esta forma, sigue eligiendo reírse de sí misma como herramienta de sanación y construye una identidad genuina que la convierte en una referente del stand up argentino.