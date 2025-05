Rodolfo Ranni, prestigioso artista del espectáculo argentino, se sentó frente a Héctor Maugeri en el cálido living de +Caras (Caras TV) y, más allá de recorrer su exitosa carrera, se animó a desnudar su costado más humano: el de los amores, la paternidad, las elecciones personales y ese código de fidelidad que siempre marcó su vida sentimental. A los 87 años, lúcido, afilado y con una memoria envidiable, el actor que brilla hoy en La noche de la basura junto a Graciela Pal, abrió su corazón como pocas veces lo había hecho.

El lado íntimo de Rodolfo Ranni

“El Tano”, como todos lo conocen, no esquiva ni embellece los recuerdos. Los cuenta con sinceridad, incluso cuando se trata del amor. “En general, he buscado que no sean actrices. Yo me he movido en otro mundo socialmente, mis amigos han sido fuera del teatro”, confiesa. Y con una sonrisa pícara, agrega con humor: “Me gustaba que fueran lindísimas. No fui bagallero”.

Tres matrimonios formales, cuatro hijas, dieciséis nietos y varios amores “sin libreta” construyen la historia sentimental de Ranni. Su primer matrimonio fue con Sonia, una mujer uruguaya alejada del mundo del espectáculo. Luego llegó Alejandra Da Passano —madre de Estefanía y Eleonora— y su actual esposa, Silvia Sebres, con quien lleva 40 años de relación y tuvo dos hijas más: Victoria y Carolina. Aunque fue un padre presente, aclara que siempre respetó la autonomía de sus hijas. “Hasta que las chicas tuvieron 10, 12 años dependían absolutamente de uno. Después empecé a respetar su independencia. Soy incapaz de ir a tocarles el timbre a cualquier hora. Sé que tienen su vida”, comenta con seriedad.

Rodolfo Ranni en +Caras: “En general, he buscado que no sean actrices".

Fiel a su estilo, Ranni también fue tajante sobre su postura frente a la infidelidad: “Soy un tipo muy fiel cuando estoy en pareja y enamorado. No puedo conciliarme con la infidelidad. No se me ocurre”.

Durante la entrevista, Maugeri quiso saber si alguna vez había tenido un romance con la legendaria Tita Merello, con quien compartió escenario y filmó la película Amorina. Ranni lo negó con respeto y una sonrisa: “La gente fantasea con eso. No sé si lo habrá comentado ella, pero si lo hizo, lo habrá dicho en broma”.

Rodolfo Ranni en +Caras: "Soy un tipo muy fiel cuando estoy en pareja y enamorado".

Con 87 años y una lucidez que emociona, Ranni no solo sigue actuando, sino que también proyecta. “Le dije a mi hija Estefanía que voy a vivir hasta los 105 años. Me gustaría vivir hasta esa edad. Después, si vivo más, no depende de mí. Pero hasta los 105 me vas a tener, tené la plena seguridad”.

Sabiendo separar su trabajo de su vida privada, fue notablemente reservado con su vida privada. Asegura que nunca habló de trabajo en casa y que su familia siempre prefirió estar alejada de la exposición pública. “Mis chicas son las que no querían salir en las fotos, y me parece bien”.

Rodolfo Ranni es más que una figura del espectáculo: es un hombre con una historia de amor, familia y decisiones que definen carácter. Un hombre que sigue apostando al escenario, pero también a la vida.