La reconocida conductora Silvia Fernández Barrio se sentó en el living de +Caras (Caras TV) para una íntima charla con Héctor Maugeri. En la entrevista, no sólo repasó su exitosa carrera periodística, sino que también reflexionó sobre cómo esta influyó en su vida familiar y compartió momentos difíciles que atravesó como madre.

Silvia Fernández Barrio, un emblema del periodismo argentino, fue la conductora de noticieros históricos como "60 minutos" en ATC y "Nuevediario" en Canal 9, el cual llegó a superar los 50 puntos de rating diario. A pesar de su éxito profesional, admitió que la fama y la intensa carga laboral afectaron su vida personal.

“Cuando nació mi segundo hijo estaba viviendo un momento personal maravilloso. Pero con los años, la fama y el periodismo se fueron metiendo adentro de mi casa”, confesó la periodista en el living de +Caras.

En ese sentido, Fernández Barrio compartió detalles de las difíciles situaciones familiares que vivió mientras su carrera despegaba. “Era un momento en el que no sabía cómo manejar todo. Creyeron que mi marido tenía cáncer; lo abrieron de arriba a abajo pensando que tenía cáncer de riñón, pero finalmente, por suerte, fue un hematoma enquistado”.

“Mi hijo se rompió la cara en cuatro partes. Personalmente era un caos y la gente no tiene ni idea de eso. Terminaba de presentar el programa y pensaba: ‘Ya lo pasé, lo hice bien’”, recordó.

Cuando Maugeri le preguntó si había sentido culpa por no compartir más tiempo con sus hijos, la periodista admitió: “Esa culpa todavía hoy la pago. No es que la pagué, porque en realidad ya es un tema resuelto. Pero, un día me di cuenta de que nunca había cenado con mis hijos porque hacía Nuevediario”.

Fernández Barrio también reveló que su carrera la absorbió, pero que logró sobrellevar la situación a través de la terapia. “En la terapia de pareja quedó bien claro que, a pesar de la televisión, fui yo quien había sostenido mucho a la familia”, destacó.

La "pregunta Megacistin"

En un momento de la entrevista, el conductor de +Caras lanzó la “pregunta Megacistin”, en la que le pidió a Silvia Fernández Barrio revelar qué la motiva en la vida. “Por ahí la gente no sabe, pero descubrí muy tarde que soy neurodivergente. Tengo problemas de atención, soy muy distraída, y también tengo hiperactividad, no paro nunca”, respondió con sinceridad, dando a entender que esa energía es la que impulsa.