Thelma Fardin apuntó sin filtro contra “Patito Feo” y el bullying que generó la telenovela

Thelma Fardin y Nicolás Riera visitaron el living de +CARAS, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri para CARAS TV. Durante la charla, la actriz se refirió sin filtros a la popular serie adolescente “Patito Feo”, criticando el impacto negativo que tuvo en sus espectadores.

Patito Feo es una telenovela musical argentina producida por Ideas del Sur y Pol-ka, destinada al público infantil-juvenil y emitida en 2007. Thelma Fardin formó parte del elenco principal junto con Laura Esquivel, Brenda Asnicar y Gastón Soffritti, acompañados por Juan Darthés, Griselda Siciliani y Gloria Carrá, quienes encabezaban el elenco adulto. La serie influyó notablemente en la cultura popular, fue un éxito tanto en televisión como en teatro, y significó la consagración para los jóvenes actores.

Thelma Fardin critica Patito Feo

La actriz reconoció que era otro momento y otro paradigma, pero no dejó de señalar el daño que la serie pudo haber causado en muchas personas. “Patito Feo incentivó al bullying. Espero que hoy no se pueda hacer algo así. ‘Mirá, está fea, aquella otra fea, aquí no pueden entrar’. Fue un desastre”, expresó Fardin en el living de Maugeri.

Thelma Fardin en +CARAS

Mientras la producción compartía imágenes de Thelma durante la grabación de "Patito Feo", cuando tenía solo catorce años, Maugeri le preguntó qué recuerdos tiene de aquella época. La actriz respondió: “Disfruté mucho de los dos años de novela y uno de gira. Fueron maravillosos”.

Finalmente, cuando le preguntaron qué le diría a la joven actriz que fue, Thelma respondió con emoción: “Le agradezco mucho su entereza, su valentía y su fe en sí misma”. Sus palabras adquieren un significado aún más profundo, dado que recientemente Juan Darthés fue condenado a seis años de prisión en Brasil por abuso sexual en su contra. En 2018, Thelma había revelado que sufrió el abuso en Nicaragua, cuando era menor de edad y ambos estaban de gira con "Patito Feo", la telenovela en la que eran protagonistas.

MDP