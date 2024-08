Thelma Fardin y Nicolás Riera visitaron el living de +CARAS, el ciclo de entrevistas conducido por Héctor Maugeri para CARAS TV. Durante la charla, la pareja de actores compartió detalles sobre su relación, y Thelma Fardin develó el verdadero motivo por el que se fue a vivir con Nicolás Riera.

Desde que comenzaron su noviazgo hace un año, Nicolás y Thelma han ido consolidando su relación con pasos firmes. Recientemente, ambos decidieron comenzar a convivir, reforzando así su compromiso. En sus redes sociales, comparten momentos de su vida diaria, mostrando a través de fotos y videos cómo disfrutan de viajes, cenas románticas y su día a día, siempre muy enamorados.

Sobre la decisión de vivir juntos, Thelma explicó: “Es la primera vez que convivo con una pareja. Sentí que estábamos en un momento en el que podíamos construir algo lindo juntos. Nos fuimos a vivir rápido, pero es una elección consciente. Nosotros la pasamos muy bien juntos”.

Por su parte, el ex Casi Ángeles opinó sobre la convivencia: “Somos privilegiados, nos encontramos en el momento justo y nos complementamos de una manera especial. Además, tenemos una casa grande”.

Thelma Fardin y Nico Riera en +CARAS

Cuando Maugeri le preguntó a la ex Patito Feo qué es lo más lindo de convivir con Riera, ella respondió: “Los detalles. Nico siempre está en los detalles y me enseña a no darlos por hecho. Hace el café todas las mañanas, y eso tiene que ver con el cuidado. Me hace sentir querida y agasajada”.

Thelma y Nico en la Revista Caras

En otro momento de la entrevista, Héctor Maugeri compartió algunas portadas de la revista Caras protagonizadas por la pareja de actores. Al recordar la etapa de Nicolás Riera en Casi Ángeles y su paso como miembro de Teen Angels, el actor expresó: “Era muy divertido salir de la rutina de grabar todo el día. Siempre estábamos haciendo muchas cosas y nos encantaba estar en el escenario y frente a la cámara. Peter era el galán, y yo era el salvaje, tipo Tarzán”.

En cuanto a Thelma, Maugeri mostró una portada del año 2020 en la que aparecía junto a Mirtha Legrand y las figuras más destacadas de aquella temporada en Mar del Plata. En ese momento, la actriz estaba reapareciendo en los medios después de denunciar pública y judicialmente al actor Juan Darthés por abuso sexual.

“¿Te consideras valiente y fuerte?”, le preguntó Maugeri. A lo que Thelma respondió: “Me dicen tanto que soy valiente que empecé a creerlo. No estoy segura de serlo, pero hay cosas que es imposible no hacer”.

