Fue una de las mujeres más deseadas del país. Saltó a la fama como una de las inolvidables “chicas Olmedo”, brilló en la televisión junto a los grandes del humor argentino y fue coronada Miss Argentina en 1978. Pero detrás del glamour, las luces y las tapas de revistas, Silvia Pérez vivía otra realidad. A sus 69 años, la actriz abrió su corazón en una entrevista íntima con Héctor Maugeri en el living de +Caras (Caras TV), y reveló el costado oscuro de su historia: la inseguridad, la tristeza y la soledad que muchas veces acompañaron a la fama.

Con honestidad completa, Silvia reflexionó sobre lo que significó para ella haber sido considerada un símbolo sexual. “Fue el pasaporte a la infelicidad”, confesó, dejando en claro que la popularidad tuvo un costo emocional que, durante años, la marcó profundamente.

Silvia Pérez y el lado oscuro de la fama

“Ese rótulo no es gratuito”, explicó. “Más allá de la ventaja que te puede dar trabajar, ganar dinero, sustentar mi vida y criar a mi hija, fue un pasaporte duro y difícil”. Lejos de alimentar su autoestima, el rótulo que la consagró como sex symbol reforzó una inseguridad que arrastraba desde su infancia.

“El rating, la fama, la popularidad, vivir bien… todo ese brillo es algo efímero. Eso está dentro de la suciedad”, sumó la reconocida actriz.

Silvia Pérez fue una de las chicas Olmedo.

Entre la máscara y la verdad

En sintonía con su testimonio, Maugeri sumó una reflexión sobre el mandato que pesaba sobre figuras como Silvia: “Detrás de la chica linda, sexy, para consumir y dar placer, se escondían otras cosas”. Ella asintió con seguridad y profundizó: “Lo difícil, cuando te pasan todas esas cosas, es que las tenés escondidas, guardadas y las callás. No se las contás a nadie. Cuando uno no comparte lo que pasa, el sufrimiento es mucho mayor”.

Silvia Pérez en +Caras: “Mi trabajo como actriz es en realidad lo que siempre amé”.

Lo más revelador de su relato fue cuando se sinceró sobre su percepción como artista: “En el fondo no me sentía suficiente. Eso lindo que se me rotulaba… y tampoco sabía si valoraban mi trabajo como actriz, que en realidad es lo que siempre amé”.

Hoy, con distancia y madurez, mira su carrera desde otro lugar. “Veo esos sketches y digo ‘qué buena actriz que era’, y ni me daba cuenta”, concluyó. En +Caras, Silvia Pérez no solo habló de fama y belleza. Habló de cicatrices, de los silencios que pesan y del camino de reconstrucción personal que emprendió para reencontrarse consigo misma.