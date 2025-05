Durante la última semana de +Caras (Caras TV), Héctor Maugeri recibió a una invitada muy especial: Thelma Biral, una de las grandes figuras del teatro argentino. En una charla íntima y emotiva, la actriz habló de su carrera, su presente personal y también de sus relaciones con colegas. Entre los temas más llamativos, reveló los motivos por los que no volvería a trabajar con la actriz española María del Rosario López Piñuelas, conocida como Charo López.

La verdad detrás del conflicto entre Thelma Biral y Charo López

Recordando su trabajo juntas en la obra Hay que deshacer la casa, en 1990, Thelma explicó con honestidad:

“Pasó que no nos llevábamos bien en el escenario. Ella tenía otras costumbres”, dijo sin vueltas.

Y agregó: “Tampoco tuvimos una amistad profunda, éramos compañeras y nada más. No me gustaban sus costumbres. Yo no soy de tomar”.

Thelma Biral en +Caras: “Con Charo López no nos llevábamos bien en el escenario”.

La relación de Thelma Biral y sus colegas

A pesar del conflicto, Biral dejó en claro su respeto por la profesión: “Rodearse de actores mejores que uno es profesional. Todos los días aprendes algo en el escenario”, afirmó con humildad.

También habló sobre su forma de trabajar: “Soy buena compañera. Puedo tener mis lunes, pero nunca llevé mis lunas ni mis cuestiones al escenario”, expresó. “En el escenario no me doy el gusto ni el lujo de llevar mis broncas, que las he tenido como todo el mundo”, agregó.

Thelma Biral con el emblema de +Caras.

Durante la entrevista, la actriz también reflexionó sobre lo que aprendió con los años. “Aprendí que no son necesarias ciertas cosas. A veces uno piensa en cosas materiales que no son necesarias. Aprendí mucho de mis amigos. Mis amigos me quieren, yo me hago querer. No soy ambiciosa ni orgullosa, soy más bien simple”, contó.

Sobre el final, Thelma Biral se mostró conmovida al hablar del encuentro con Maugeri, en medio de su recuperación tras una enfermedad autoinmune. “Me costó venir al programa. Te vengo postergando esta nota. Me costó mucho venir. Me cuesta retomar. Tenía mucho nervio. Sabía que iba a estar muy bien con vos, porque fuiste un gran amigo mío. Me sentí muy bien”, cerró emocionada.