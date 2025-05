En una nueva emisión de +Caras, Héctor Maugeri compartió una conversación íntima y reveladora con Thelma Biral, una de las actrices más emblemáticas del espectáculo argentino. Dueña de una carrera que ha atravesado décadas, escenarios y generaciones, Biral se animó a hablar a corazón abierto sobre el Síndrome de Sjögren, la rara enfermedad que la alejó del teatro, su gran amor.

La rara enfermedad autoinmune que tuvo Thelma Biral

“Actuar es lo que me mantiene viva, más allá de los dolores o la enfermedad”, le recordó Maugeri, citando una frase suya que resume con claridad su entrega al arte. Y fue allí cuando la actriz confesó: “Estos últimos meses fueron muy engorrosos para mí. Tengo algo que conoce poca gente: tuve el síndrome de Sjögren. Te altera todas las glándulas”.

Thelma Biral junto a Héctor Maugeri en +Caras.

El Síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune que afecta principalmente las glándulas que producen humedad, provocando sequedad extrema en ojos, boca y otras mucosas. En el caso de Thelma, sus efectos fueron demoledores: “Estuve tres meses sin poder tragar alimentos, solo flan y helado. Para tragar tenía que hacerlo con un sorbo de agua”, describió con crudeza.

La actriz de Brujas comenzó a notar los síntomas por molestias en los ojos, sensibilidad extrema a las luces y problemas odontológicos. “La encía se me empezó a secar. No tenía idea qué tenía. Me estuvieron haciendo análisis”, recordó. Pero el impacto no fue solo físico. “No es solo físico sino psíquico porque yo me borré y me desconecté del mundo. No es que no quería, no tenía fuerzas. Me desconecté de mis libros, mis cursos, mi escuela, del teatro… de todo”.

Thelma Biral: “Estuve tres meses sin poder comer”.

Este paréntesis forzoso en su vida artística la llevó a una profunda introspección. “Yo creé la enfermedad y yo lo tengo que descrear. No tuve una vida fácil. El trabajo siempre fue mi refugio. Es un personaje detrás de otro. Y en un momento de mi vida me gustaba más la ficción que la realidad. Mis máscaras fueron mis personajes”, explicó con honestidad.

La enfermedad, entonces, fue también un llamado de atención. “Yo no le puse atención a mi cuerpo. En el escenario te olvidás de las cosas de afuera. Fui acumulando broncas, dolores, problemas, enfermedades… no mías, de mi entorno”.

Con la fuerza de una mujer resiliente, Thelma Biral continúa su camino con la claridad de quien ha aprendido a escuchar su cuerpo, sin renunciar jamás a su pasión por el arte.