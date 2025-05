Thelma Biral, una de las artistas más destacadas del espectáculo argentino, fue la invitada estelar de una nueva entrega de +Caras, el ciclo de entrevistas íntimas que conduce Héctor Maugeri por Caras TV. En un recorrido profundo por su vida y trayectoria, la actriz recordó con emoción y crudeza cuál fue el papel más exigente y doloroso de su carrera.

El mayor desafío artístico de Thelma Biral

A lo largo de las décadas, Biral brilló en todos los escenarios: cine, televisión y, sobre todo, teatro. Desde sus primeros pasos en Montevideo hasta su consagración en Buenos Aires, compartió escena con leyendas como Niní Marshall, María Casares y Alfredo Alcón. Pero fue en el cine donde hizo una interpretación magistral que la consagró como actriz.

En 1980 protagonizó Desde el abismo, dirigida por Fernando Ayala. Allí interpretó a una mujer con adicción al alcohol, en un retrato descarnado y profundamente humano. “Fue un trabajo muy doloroso”, confesó. “Creo que por el tema y por cómo estaba tratado. Era terrible vivir todos los días eso, muy desolador”, explicó.

Thelma Biral protagonizó Desde el abismo, la película que la consagró como actriz.

La preparación fue intensa y comprometida. Asistió a sesiones de Alcohólicos Anónimos para comprender la dinámica emocional de los enfermos. “Me pusieron una asistente que estaba todo el tiempo conmigo para enseñarme sus costumbres”, reveló. El papel no sólo demandó una entrega actoral total, sino también un desafío personal para no quedar atrapada en el dolor del personaje.

Thelma Biral habló de la enfermedad autoinmune que tuvo

“Aprendí a salir de los personajes. Trataba de despojarme del personaje al terminar porque no es sano”, reflexionó. Sin embargo, no siempre fue fácil desligarse. “Creo que acumulé dolores y terminé con síndrome de Sjögren”, dijo en referencia a la enfermedad autoinmune que la alejó de los escenarios en los últimos meses y que también abordó durante la entrevista.

En ese momento de vulnerabilidad, el amor y la contención fueron su sostén. “Mi hijo Bruno me salvó junto con mis amigos. Me hizo muy bien el amor de mis amigos, me sentía muy protegida. Asusta pensar en la muerte, pero lo pensé”.

Thelma Biral en +Caras.

El teatro fue siempre su gran refugio, pero también, en ocasiones, una trinchera emocional exigente. Desde el abismo no solo marcó un hito en su carrera, sino que la enfrentó con una oscuridad ajena que por momentos se volvió propia. “Durante el proceso de mi enfermedad dije: hasta acá es. No podía comer, no podía ver, no podía oler”, relató con crudeza.

A pesar de todo, Thelma Biral sigue siendo un ícono de pasión, entrega y talento. Hoy, desde una mirada más introspectiva, no reniega de los personajes que la habitaron, pero los observa con la sabiduría de quien aprendió a poner límites entre la vida y el arte.