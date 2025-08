En una nueva entrega de +CARAS (CARAS TV), Víctor Hugo Bugge compartió con Héctor Maugeri reveló cómo Diego Maradona lo ayudó a sacar la foto más triste de Carlos Menem. En una escena conmovedora, el histórico fotógrafo oficial de la Casa Rosada capturó al ex presidente llorando en la tumba de su hijo, Carlitos Jr., quien falleció el 15 de marzo de 1995 en un trágico accidente de helicóptero.

Durante la conversación, Bugge reveló que Diego Maradona fue clave para lograr esa captura cargada de dolor y soledad. “Bueno, ahí estaba en el cementerio musulmán donde, aparentemente la tradición acompaña el rezo con una música, porque había un grabador. Y justo estaba Guillermo Coppola y Diego”, relató Bugge sobre aquel día.

La foto más dolorosa de Carlos Menem.

“Entonces yo me acerco a ellos y era un momento donde yo no sentía que era necesaria la foto, pero tampoco me podía permitir no registrarla, ¿viste? No hacerla. Entonces, me puse detrás de Diego y le digo: ‘Diego, quédate ahí, no te muevas’. ¡Pum!, y mi trípode en esa foto dolorosa fue nada menos que Maradona”, relató con emoción.

Para Bugge, la imagen de Menem representa “la soledad del poder”. En palabras del fotógrafo: “Podría estar asociada a la soledad del poder que se ve en la imagen de Videla, ¿no? Viste que en un momento el poder desaparece. Estás vos y vos. Vos y no sé si vos”.

El dictador Jorge Rafael Videla en la ventana de Casa Rosada, por Víctor Bugge.

La historia detrás de la foto de Diego Maradona en la Casa Rosada

El recuerdo de Diego Maradona también llevó al Jefe de Fotografía de la Casa Rosada a otra postal histórica, la del campeón del mundo levantando la copa en el balcón de la Casa Rosada tras el Mundial de México 1986. “Le digo: ‘Diego, besala’, la besó y saco la foto. Fue impresionante”, recordó.

Diego Maradona besando la Copa del Mundo en el balcón de la Casa Rosada, por Víctor Bugge.

33 años más tarde, en el 2019, en el mismo balcón y los mismos protagonistas, Víctor Bugge recreó aquella toma con una réplica de la Copa del Mundo. Sin embargo, expresó su indignación al rememorar que durante el gobierno de Alberto Fernández, no se reconoció públicamente a Maradona como merecía: “Mirá cómo manejaban la imagen, porque si vos anunciás que va Maradona en el estado que estaba él, que todos sabíamos que Diego se encaminaba a su partida, se hubiese llenado la Plaza de Mayo de nuevo. Una vergüenza, se lo hubiese despedido en vida como se lo merecía”.

Con sensibilidad, respeto y una mirada única sobre los momentos más íntimos del poder, Víctor Bugge logró capturar imágenes que definieron la historia argentina. Desde Carlos Menem en duelo, hasta Maradona y la selección compeona del mundo, sus fotos no solo documentan, también emocionan.