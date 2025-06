En una entrevista íntima con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Linda Peretz habló por primera vez con detalle de su historia de amor con el productor teatral Carlos Rottemberg, con quien estuvo casada durante tres décadas. Juntos formaron una familia y tuvieron a su hijo Tomás Rottemberg, a quien la actriz describe como su gran orgullo y motor.

“Yo lo adoro a Carlitos”, expresó con afecto. Aunque su matrimonio llegó a su fin, el cariño y la admiración por quien fuera su compañero de vida persisten.

Con total sinceridad, Linda confesó que al inicio de la relación ocultó su verdadera edad. “Carlos tiene 15 años menos que yo. ¿Está bien que diga la verdad, no? Él tiene 15 años menos que yo. Yo me iluminé con ese chico. Era, yo lo conocí, él tenía 22 años y yo 37”, recordó.

Linda Peretz sobre su amor por Carlos Rottemberg: "Yo me iluminé con ese chico".

Con humor, agrego que cuando él mencionó la posibilidad de casarse le dijo: "No, porque ahí te vas a enterar de mi edad". A pesar de los prejuicios que muchas veces pesa sobre la diferencia de edad, construyeron un vínculo duradero y amoroso: “Hicimos una pareja bastante normal, digamos. Yo lo adoré toda la vida y él se dejaba adorar”.

Linda Peretz recordó su historia de amor con Carlos Rottemberg.

El fin del amor entre Linda Peretz y Carlos Rottemberg

Al ser consultada sobre el final de la relación, Peretz fue sincera: “No sé, yo la verdad que muy bien no sé. Sé que de pronto se enamoró de una persona con la cual está casado”. Lejos de resentimientos, la actriz manifestó respeto hacia la nueva pareja de su exmarido. “Yo la quiero a esa mujer, me encanta, me llevo relativamente bien”.

Sin embargo, confesó: “Siendo la exesposa de Carly, no puedo entenderlo afectivamente eso de que otra sea la esposa de Carly, pero no me importa, trato de aceptar”. Y agregó con honestidad: “Es una chica muy buena madre. Eso a mí me encanta y se llevan bien”.

Asimismo, con humor, describió las diferencias que siempre existieron entre ellos: “Yo creo que ella es más para Carlos que yo. Porque yo tengo un glamour, a mí me encanta vestirme y Carlos tiene la misma remera hace 45 años”.

“Carlos tiene un estilo un poco distinto al mío. Yo soy muy expresiva, muy demostrativa, que lloro mucho, quiero matarlo, soy muy impulsiva. Soy natural. Soy como un gatito: que se enoja, que levanta su espalda así… gato enojado, gato contento”, describió con una sonrisa.

Linda Peretz en +Caras: “Carlos tiene un estilo un poco distinto al mío".

Por último, reflexionó sobre su rol en las relaciones afectivas. “Por una conjunción astrológica y por un karma que yo tengo, estoy destinada a embellecer al otro”, dijo con ironía y autoconciencia.

Desde una etapa de madurez emocional, Linda Peretz recordó su historia de amor con Carlos Rottemberg con honestidad, humor y sin resentimientos.