En una conmovedora entrevista con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV), Linda Peretz rompió el silencio sobre el hijo que tuvo con Carlos Rottemberg y que falleció a los pocos días de nacer. Con profunda emoción, la actriz abrió su corazón sobre una de las pérdidas más dolorosas de su vida.

Peretz es una actriz muy recordada por los diferentes papeles que protagonizó en películas que, durante gran parte del siglo XX, dejaron una huella en el cine argentino. Asimismo, también fue relevante su vínculo amoroso con Rottemberg, el empresario teatral más importante del país, con el que estuvo casada durante tres décadas. Fruto de su historia, nació Tomás Rottemberg, quien sigue los pasos de su padre y está proximo a cumplir 40 años.

Durante la conversación, Maugeri logró un gran ambiente de complicidad y consultó si Tomás fue un hijo buscado. La artista, además de confirmarlo, sorprendió al confesar que junto a su exesposo perdieron un bebé: “Perdimos un bebé ya nacido al principio. Gastón nació el 27 de septiembre de 1984 y en 1985 quedé embarazada de Tomi y lo tuve en 1986. Estuvo unos días vivo, era hermoso. Nicolás, el hijo de Carlos con Karina, se parece a Gastón“.

Posteriormente, contó que su primer hijo vivió algunos días pero falleció por mala praxis. “Yo soy muy culposa, ¿sabés? Muy culposa. Soy judía y la culpa la tenemos insertada en nuestra personalidad, en nuestro modus operandi permanentemente y entonces yo me dije a mí misma: ‘¿Qué habré hecho yo para que me esté pasando esto de haber perdido un bebé?’”.

También recordó cómo impactó esa situación en la relación con Rottemberg. “A Carlos no le gustó nada este episodio. No es que se enfrió, pero estaba muy preocupado por tener otro hijo”, sostuvo sobre su ex que luego tuvo otros dos herederos con otra mujer.

La actual presidenta de la Casa del Teatro también se sinceró sobre la separación posterior a esa pérdida: “Yo lloré mucho, mucho, lloré, pateé, escupí, mordí, todo cuando me separé de Carlos”. Sin embargo, con el tiempo, logró ponerse en pie nuevamente: “Me reinvente, es que la vida merece. Hay una sola Linda Peretz en este mundo y en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué la voy a desaprovechar? Yo soy la persona que se reconstruye”.

Para concluir, Peretz manifestó que siente que todavía tiene un vínculo muy profundo con el famoso productor teatral: “Lo siento. Lo que pasa es que él está casado y yo a Karina la respeto mucho. Tienen dos niños hermosos que adoro aunque mucho no me los dejan ver, me gustaría tener más relación. Son los hermanos de Tomás, de mi hijo al que amo profundamente“.

