Cómo decorar con suculentas, hierbas y frutas la mesa del 31

Para una noche especial está bueno crear una deco especial. Y en eso la ambientación que elegimos para la mesa en la que recibimos a los invitados es clave. Nadie mejor que la reconocida diseñadora de interiores Marisa Tenguerian para compartirnos ejemplos e ideas para poder aplicar en casa. En este especial para Casa Caras, nos comparte opciones de mesas naturales con plantas, frutas, hierbas o suculentas para recibir el 2021 con estilo.

Antes de pasar a la descripción de las diversas propuestas Tenguerian (en IG @estudiomarisatenguerian) brinda algunas recomendaciones básicas para tener en cuenta.

“Es importante que el centro de mesa no exceda la altura de los ojos, así no nos molesta para charlar con la persona que tenemos delante”, advierte la diseñadora. Otro tip importante: colocar la comida y las bebidas en mesas auxiliares y no sobre la principal. “Me gusta que la mesa esté limpia para que se disfrute de la vajilla”, añade.

Vale jugar mezclando frutas y flores, eso sí, lo ideal es “lograr una misma lectura con una misma paleta de colores. Por ejemplo si usan limones, combinarlos con margaritas. O si apuestan por el verde mezclar romero con hojas de olivo o eucaliptos”.

Estilo mediterráneo

En esta mesa los protagonistas son los limones, una fruta característica de la Costa Amalfitana. En la composición se buscó combinar elementos naturales y elegantes con objetos rústicos. “Fue una propuesta que armamos para un cumpleaños de 20 personas. Colocamos un gran centro de mesa compuesto por hojas de olivo, margaritas, limones, manzanilla y algo de romero. Mezclamos canastos con macetas de terracota”.

Tenguerian asegura que esta es una excelente opción para ambientar la noche del 31. “Pueden usar macetas de terracota que se consiguen en viveros y comprar limones, que pueden colocarlos enteros o partidos al medio. Mezclarlos con hojitas de eucalipto o romero”, explica Tenguerián.

“Si se animan un poco más, pueden sumar margaritas, que pueden colocar en distintos vasos o frascos que tengan en casa como si fueran floreros y jugar con los tamaños y alturas”.

Centros de mesa interactivos

Tenguerian propone realizar centros de mesa con un mix de orégano, albahaca, curry, menta y romero, para perfumar esta comida especial. Esta idea la aplicó en un evento con vista a un viñedo en Mendoza, pero es totalmente trasladable para celebrar año nuevo con una deco original. “Optamos por darle a las hierbas un lugar diferente, con más protagonismo. La idea no es decorar solamente, sino usar las plantas en las servilletas, y como condimento. Por ejemplo el aceite de oliva tenía ramitas de romero y la gente lo mojaba en el pan. Así se convertía en un centro de mesa interactivo”.

Ambientá con suculentas

Esta opción es super fácil y original: distribuir pequeñas macetas con suculentas para ambientar la mesa. “Lo hicimos por primera vez para un cumpleaños, porque la agasajada era fanática de las suculentas. Lo bueno de esta alternativa es que se pueden regalar las macetas a cada uno de los invitados como souvenir de una noche especial. Es una manera de compartir más allá del momento”, afirma la decoradora.

Por Gonzalo Aragón