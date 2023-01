Shakira tiene más de 33 años en la industria de la música a nivel profesional y escribe canciones desde los 4 años. Próxima a cumplir 46 años (2 de febrero) la cantante, bailarina, filántropa y compositora colombiana, revolucionó el mundo con su más reciente tema BZRP y Shakira Music Sessions #53 donde hace una "clara" catarsis en contra de Gerard Piqué, padre de sus dos hijos y de Clara Chía Marti, la amante con quien fue engañada y luego dejada.

5 canciones donde Shakira liquida su ex y a la amante: "No se lava bien los dientes".

Pero no es la primera vez que la cantante colombia Shakira deja por el suelo y líquida con versos, estrofas, rimas y acordes a sus exparejas y a las amantes y nuevas parejas que puedan llegar a tener.

Para los fans de la artista barranquillera y para los que no saben mucho de su discografía, acá va un breve listado de los temas donde la cantante saca todo su arsenal poético y pone en su lugar a quienes se atrevieron a jugar con su corazón.

La primera canción es, tal vez, uno de los más contundentes es el tema Si te vas, de álbum de estudio "¿Dónde están los ladrones? de 1998.

Su picante letra apunta contra la amante de su ex pareja: "Si no tiene más que un par de dedos de frente. Y descubres que no se lava bien los dientes. Si te quita los pocos centavos que tienes. Y luego te deja solo, tal cómo quiere".

Pero ahí no termina la sátira en contra de la "otra". Mirá: Si te vas, si te vas y me cambias. Por esa bruja, pedazo de cuero No vuelvas nunca más. Que no estaré aquí. Toda escoba nueva siempre barre bien. Luego vas a ver desgastadas las cerdas. Cuando las arrugas le corten la piel. Y la celulitis invada sus piernas" ¿Habrán escuchado, Clara Chía y Gerard Piqué, estas canciones antes de engañar a la compositora?.

El segundo tema, en inglés, es Don´t Bother, del álbum de estudio, Oral Fixation , Vol 2 (2006).

Con esta canción, Shakira apela a la ironía y la sátira para atacar sin piedad: "Ella tiene la clase de mirada. Que desafía la gravedad. Es la mejor cocinera. Y no tiene nada de grasas. Ella ha ido a una escuela privada Y habla perfecto el francés. Ella tiene amigos perfectos. ¿Oh, no es genial?" y sigue: "Estoy segura que ella no sabe Acariciarte como yo lo haría. Le gano seguro en eso, ¿No crees? Ella mide casi 1 metro 83. Debe pensar que soy una pulga. En realidad soy un gato, ya lo ves, Y no es para nada mi última vida".

A estas dos potentes letras se le suman el las últimas tres canciones que marcan el engaño que sufrió Shakira a manos de Gerard Piqué. Primero con Te Felicito, que sería la antesala del escándalo entre el jugador y Clara Chía Martí. Luego, Monotonía, el tema que todos esperaban donde la cantante contó cómo se sentía. Y por último, BZRP y Shakira Music Sessions #53, donde Shakira deja sobre la mesa y de manera directa le habla a Gerard y a Clara.

Otros clásicos de Shakira en los que la barranquillera expresa de forma muy firme poemas contra el engaño, son: Te aviso, Te anuncio (tango), Te dejo Madrid, Poem to a Horse de su primer álbum en inglés, Laundry Service / Servicio de Lavandería (2001). "No", Lo imprescindible, La Tortura, de Fijación Oral, Vol. 1 (2005). Illegal del disco Oral Fixation, Vol. 2. Y para los más clásico, el infaltable Inevitable, de ¿Dónde están los ladrones? 1998.