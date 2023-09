Jorge Lanata, es uno de los periodistas más queridos y odiados de la prensa en Argentina. Logró tal reconocimiento que apenas se lo nombra, lo critican por su personalidad confrontadora o lo respetan por sus revelaciones sobre los gobiernos de nuestro país.

No obstante, el hombre de fierro que se muestra en Periodismo para Todos tuvo una vida difícil, específicamente durante su infancia: Cuando apenas tenía 12 años y su adolescencia estaba muy cerca de empezar, cometió una acción que lo marcó durante toda su vida.

Jorge Lanata

En una nota íntima, el periodista reveló que intentó suicidarse tomando muchas pastillas, pero no logró su cometido, ya que, lo encontraron sus tíos y le salvaron su vida, luego pudo comprender que la única manera de sobrevivir era escribiendo, por eso dedicó el resto de su vida al periodismo.

‘’Me quise matar, yo ya no vivía con mis viejos, vivía con mi tía Nélida y mi abuela Carmen. Dejé una nota en el baño’’, expresó Lanata, recordando su niñez y la carta de despedida que escribió de puño y letra dirigida a sus seres queridos.

Jorge Lanata cuando era pequeño

Y continuó: ‘’No me acuerdo bien de lo que escribí, a mi mamá ya la había agarrado el tumor cerebral y mi viejo vivía solo para ella. Supongo que era el chico más triste y solo del mundo”, concluyó Jorge Lanata su triste relato sobre su infancia.

Por qué Jorge Lanata odia sus cumpleaños

Sobre este contexto, el conductor de PPT hace dos años atrás brindó un Mano a Mano a Juana Viale en el programa ''Almorzando con Mirtha'' en 2021. Allí reveló el motivo por cual no le gusta festejar su cumpleaños, “Cumplo años el 12 de septiembre, pero no me acuerdo que hice. Mi mamá estaba enferma, cuando yo era chico tuvo un tumor cerebral. Entonces en mi casa siempre me decían que íbamos a festejar mi cumpleaños cuando ella se curara. Ella nunca se curó…”, contó.

Y continuó: “A mí me quedó una fea historia, de esperar llegar a festejar algo que nunca festejamos, entonces no me los banco mucho”, expresó. Acto seguido, Jorge Lanata develó que en dichas fechas, prefiere estar fuera del país, viajando para despejarse.

D.M