Pampita pasó por los estudios de Ángel de Brito y compartió varios detalles de su vida respecto a su relación con Roberto García Moritán y su maternidad. Pero un detalle que llamó mucho la atención fue un proyecto cinematográfico que la modelo ya puso en marcha mediante la búsqueda de actores. Ardohain irá por un filme.

Pampita confirmó que hará una película

La morocha está a full con todos los proyectos que está llevando a cabo en su vida laboral y el tiempo que le dedica a todos sus hijos, pero aun así siente que no está al mismo ritmo de siempre, donde anda de allá para acá sin poder dar un respiro. Carolina pasó por los estudios de LAM y reveló varios detalles que el conductor estaba esperando escuchar.

Además del modelaje, su propia marca de ropa de cuero y ser mamá full time, la morocha decidió volver a la actuación como lo hizo en "Desearás", una película romántica que se estrenó en el año 2017. La esposa de Roberto será la protagonista y productora de su propia película, pero no será una autobiografía.

La idea de la modelo es desarrollar una comedia romántica cuyo resultado final sea un producto familiar que todos pueda disfrutar. "A la gente le gusta un producto familiar, que los haga reír", expresó la morocha. A partir de estos detalles, Ángel no dejó pasar la oportunidad y preguntó si uno de los convocados para actuar sería Benjamín Vicuña.

Para sorpresa de nadie, la madre de Ana García Moritán respondió que no sería a quien busca para esta actuación, pero que no descarta la posibilidad de trabajar juntos en algún otro proyecto. "Hay un proyecto para hacer varias películas y vamos a necesitar a varios galanes... Pero, no es para este año...", reiteró Caro.

Nuevamente, el periodista busco la chispa en las declaraciones de la modelo y sin nombrar a la actriz, consultó por una reconocida figura del mundo actoral que no sería considerada por la morocha por diversos problemas que tuvieron. Y todo apuntaría, según las conclusiones de los seguidores, que se trata de la emblemática actriz uruguaya.

Durante una novela de ficción, Natalia Oreiro interpretó un intenso romance con el personaje de Benjamín Vicuña en el año 2015. De esta manera, Pampita habría notado que la relación empezaba a traspasar la pantalla, pero jamás se conocieron detalles de lo que sucedió en aquel triángulo.