Jimena Barón mostró llamativas marcas en su piel y pidió ayuda en las redes sociales

Jimena Barón suele compartir su día a día en redes sociales y mantiene una comunicación fluida con sus seguidores.

Esta vez, la actriz contó que se va a Miami con su manager y la felicidad que eso le provoca. Sin embargo, también mostró dos inconvenientes que tuvo y pidió ayuda para que sus followers le envíen algunas soluciones.

Jimena Barón.

El pedido de Jimena Barón

"¿Alguien con algún tip para este brote horrendo?", comenzó escribiendo Jimena Barón. Y agregó: "La piel como brillosa con un brote rojo re feo en toda la cara".

Junto al texto, la cantante compartió una foto primer plano de su cara, donde se podía ver el brote en la piel.

Jimena Barón.

Luego, con el humor que la caracteriza, Jimena Barón mostró otro detalle en primer plano: Una cana.

"OK, una cana, tipo en el flequillo", señaló la ex de Daniel Osvaldo.

Por último, Jimena Barón publicó una foto tras pasar por la masajista y mostró las marcas que le quedaron en la espalda.

"No me importa porque hoy la masajista me dio 28 años y me creo mil", indicó la cantante.

Jimena Barón.

Por otro lado, Jimena Barón aclaró que esas marcas le quedaron eran de las sopapas que usó la masajista y señaló: "Van a preguntar en mis fotos desnudas en Miami".

De esta manera, la mamá de Momo Osvaldo dejó en claro que va a compartir imágenes de alto voltaje desde la ciudad de las palmeras.