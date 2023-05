Jimena Barón festejó su cumpleaños mostrándose como Dios la trajo al mundo

Jimena Barón cumple 36 años hoy miércoles 24 de mayo y se auto felicitó con una publicación a través de su cuenta de Instagram, que enloqueció a sus seguidores y que acompañó con un texto muy especial, en el agradece por las cosas buenas que le dio la vida y sentirse bien con ella misma.

En la imagen, se la ve a la actriz desnuda abrazándose a ella misma, reflejando el amor propio que se tiene: "Queridos 36, bienvenidos’’, arrancó el posteo de Jimena y continuó: ‘’Nunca me sentí tan tranquila, tan querida, tan cuidada, tan linda, tan fuerte y tan feliz’’.

El posteo de J Mena

‘’Ojalá la pasemos espectacular porque estoy muy ilusionada. Gracias por tanto aguante y energía, gracias cuerpo por acompañarme lindo y sano, por las risas, los amigos, mi hijo, mi familia y mi novio’’, añadió la compositora de ‘’La Cobra’’, muy agradecida por su presente y lo que la vida le fue brindando.

Para finalizar el texto, Barón expresó: ‘’La vida se puso increíblemente buena y placentera. Yo sabía que me iba a tocar. Feliz cumple para mí’’, concluyó su reflexión, acompañado por un emoji de corazón. Rápidamente la publicación se llenó de likes y mensajes de mucho amor y cariño de sus seguidores, deseándole un hermoso día por su ''vuelta al sol''.

Jimena Barón

Actualmente Jimena Barón está viviendo unos de los mejores momentos de su vida, tras su vuelta a los escenarios con su Mala Sangre Tour y estar muy enamorada de su novio, Matías Palleiro, con quién buscará ser padres.

‘’Mi regalo más grande es estar por volver a los escenarios a hacer mi nuevo show. O sea, me lo van a dar ustedes. Además, ando rodeada de gente muy increíble que me quiere mucho y me cuida", escribió en sus historias de Instagram.

El secreto de Jimena Barón para conseguir al hombre de sus sueños

Es de público conocimiento que Jimena Barón se volvió una persona muy espiritual desde la cuarentena y que en reiteradas ocasiones contó sobre sus creencias y su altar.

Hace unos días atrás fue la invitada de lujo en Noche Al Dente con Fer Dente y reveló sus tácticas de manifestación para conseguir al hombre de sus sueños y con quién actualmente mantiene una relación amorosa, Matías Palleiro: "Creo que hay algo superior, creo en el universo, creo en los planetas y en sus distintas energías., creo en la astrología. Yo creo que algo más tiene que haber", manifestó.

Jimena Barón y Matías Palleiro

Luego hizo hincapié sobre la carta que le escribió a Dios en plena pandemia, con las características que quería en un hombre: ’Pedí que fuera muy grandote y musculoso, que me pudiera agarrar y me sienta livianita. Después, anoté que quería que coma mucho y que no pida compartir los platos, y también que fuera simple, que disfrute de la casa, el mate. Que sea sano", cerró.

D.M