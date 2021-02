Tras sufrir Coronavirus: Paz Cornú reveló cómo se enteró de su embarazo

Pensó que por primera vez el destino le había soltado la mano, ya que a pesar de su fe y espiritualidad sentía que se le estaba “tambaleando el barco”. Paz Cornú (43) ya había perdido un embarazo a principio de la pandemia, y a fines de septiembre pasado una sucesión de hechos la bajonearon como nunca antes. Enfocada en su objetivo de tener hijos con su marido, Diego Orden (32), de golpe se encontró contagiada de Covid-19 y con pronósticos desalentadores acerca de su fertilidad. Los fantasmas de la menopausia la acechaban, y justo cuando fue a realizarse una ecografía la vida le cambio 180 grados: “Venía de tener dolores fuertísimos por el coronavirus y no me venía la menstruación. Me empezaron a agarrar dudas y miedos, y hasta llegué a preguntrarme porque la vida nos castigaba de esta manera. Me acuerdo que llegué ‘arrastrada’ a hacerme la ecografía, y ahí fue cuando la médica me dijo que estaba embarazada hace un mes y encima de mellizos. Ya estaba aceptando que si Dios nos ponía tantos obstáculos por algo sería, y en un minuto todo cambió. Cuando algo tiene que suceder sucede, y yo, a los 43, volveré a ser madre por voluntad de Dios”, confesó la diseñadora en su hogar del barrrio de Belgrano, el mismo que reacondiciona junto a su marido para esperar a los mellizos.

Tanta fue la felicidad que Paz dice sentirse ahora “en deuda con el Universo”. Contra todos los pronósticos y obstáculos, a fines de mayo será mamá de una pareja de mellizos, ya que le acaban de confirmar que uno será varón, el tercero de la diseñadora, y el otro mujer. “Todavía no nos definimos con los nombres, Diego elegirá el del hombre y yo el de la mujer, la nena que me viene a destronar (risas). Están creciendo tan bien que el obstetra lo considera ‘un embarazo de oro’. Estoy de seis meses, y hasta el cuarto mes la pasé bastante regular, sin ganas de nada y con muchos malestares. Fue raro, porque en mis dos anteriores embarazos nunca tuve nada, pero de a poco me estabilicé y ya estoy más activa”, confiesa la madre de Milan (5) e Italo (4), fruto de su anterior relación con el empresario gastronómico Jorge Basile: “Soy una guerrera, y volver a tener hijos lo hice por amor, para sellar la relación tan linda que tenemos con Diego. El ama a mis chicos, y se merecía también tener los suyos propios”.

Vegetariana desde hace quince años y amante de las terapias naturales, Paz no dudó, cuando tuvo a Italo, de alumbrarlo en su propia casa. Pero esta vez, si bien aún no decidieron el lugar, dará a luz en un sanatorio para evitar riesgos. En su casa logró imponer su postura de no comer animales con ojos, aunque aclara que sus hijos decidieron ellos mismos no ingerir animales muertos después de haberlos probado. “Diego sabe que si quiere comer algo de carme tiene que hacerlo fuera de casa”, acota con firmeza. Y le agradece a su marido haberse puesto la marca de ropa al hombro en un momento tan delicado: “El motor de la empresa soy yo, pero ahora hago lo que puedo y cuando puedo. Venimos de una época difícil en la que se vendió muy poco, por suerte cuento con un equipo de gente muy comprometido y Diego, que es contador, resuelve todos los temas de números, que hoy son los más complejos. Me respaldo en él, porque el momento me exige de una tranquilidad emocional y mental indispensable para mi cuerpo”.