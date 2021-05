Mica Tinelli en medio de un "un ataque" fue protagonista de un accidente beauty

Mica Tinelli, la hija mayor de Marcelo Tinelli, fruto de su matrimonio con Soledad Aquino, fue presa de una tensión incontrolable y se arrancó las pestañas.

La it girl está atravesando un difícil momento con la internación de su madre, desde hace más de un mes, a la espera de un donante de hígado. Ella se muestra tranquila y controlada, pero es evidente que "la procesión va por dentro".

Activa en las redes, la empresaria compartió la situación con sus seguidores: "Necesito tips porque como verán, me agarró un ataque ayer y me empecé a arrancar mis pestañas postizas", comenzó su relato y continuó: "me quedan algunas, pero siento que me arranqué todas las mías".

Arrepentida por lo que hizo, agregó: "siento que eso no lo debía haber hecho. Quedé pelada de pestañas!

Para finalizar aseguró que tratará de resolverlo y pidió ayuda a sus 2 millones de seguidores: "voy a ver mañana con lo que me encuentro. Para las que tuvieron pestañas o tienen, me pueden poner tips y decirme qué carajos hago? Qué hago? porque creo que de este ojo (señala su ojo izquierdo) las perdí. Perdí muchas. tírenme tips por favor", concluyó y acompañó la historia con un breve pero contundente texto: "Hice cagadas".

Mica Tinelli dio detalles de la salud de su mamá, Soledad Aquino

Mica Tinelli habló de la salud de Soledad Aquino en sus redes sociales. La figura argentina hizo un contundente descargo en el que asegura que su mamá está bien pero que no dará más detalles al respecto.

"Es increíble cómo la falta de empatía y respeto a tantas personas! Sobre todo con los temas vinculados a la salud. Mi mamá está bien, gracias", expresó la joven empresaria en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

