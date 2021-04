Mica Tinelli dio detalles de la salud de su mamá, Soledad Aquino

Mica Tinelli habló de la salud de Soledad Aquino en sus redes sociales. La figura argentina hizo un contundente descargo en el que asegura que su mamá está bien pero que no dará más detalles al respecto.

"Es increíble cómo la falta de empatía y respeto a tantas personas! Sobre todo con los temas vinculados a la salud. Mi mamá está bien, gracias", expresó la joven empresaria en las historias de su cuenta oficial de Instagram.

Luego, la pareja de Lisandro López continuó: "Y si no muestro cosas en mis redes o no hablo del tema es justamente porque las redes sociales no son la realidad!. Son sólo eso, redes!".

"Yo no muestro lo que hago o no les cuento lo que siento 24/7, es parte de la vida privada e íntima de uno. Yo elijo qué quiero compartir y qué no. Sepan respetar. Simple. Más amor, más respeto, más empatía. Gracias", finalizó la hija de Marcelo Tinelli.

Preocupación por la salud de Soledad Aquino: se contagió de Coronavirus

Soledad Aquino contrajo Coronavirus mientras permanece internada en la Clínica de La Trinidad de Palermo tras sufrir una hemorragia digestiva. A pesar de su evolución, la exmujer de Marcelo Tinelli se contagió en la institución.

Según informó Teleshow, la mamá de Mica y Cande Tinelli iba a recibir el alta pero este cuadro complicó su salida. Ahora, la familia está a la espera de su evolución.

VF