Así están hoy los hijos de Guillermina Valdés: entre las pasarelas, los escenarios y la pantalla

Con el correr de los años, Guillermina Valdés se posicionó como referente de la moda y el lifestyle. Aunque suele mantener un perfil bajo, no se priva de compartir fragmentos de su vida cotidiana en las redes sociales, ya sean aspectos familiares así como laborales. Sin dudas, una parte fundamental son sus hijos, Dante (24), Paloma (23), Helena (19), fruto de su relación con Sebastián Ortega, y Lorenzo (11), hijo que comparte con Marcelo Tinelli.

Guillermina Valdés

Quiénes son los hijos de Guillermina Valdés: entre las pasarelas, los escenarios y la pantalla

Guillermina Valdés siempre se ha mostrado muy unida y cercana a sus hijos, en reiteradas oportunidades ha compartido momentos íntimos de su vida personal acompañada de los cuatro. Si bien Dante, Paloma, Helena y Lorenzo mantienen un perfil bajo y no suelen sumarse a ninguna batalla mediática, han demostrado que mantienen un perfil creativo como sus padres.

Dante Ortega es el más grande de los hermanos y se definió a sí mismo como “volado y enamoradizo”. El mayor de Sebastián Ortega, quien se encuentra incursionando en la música, también comparte con su mamá la pasión por las pasarelas, aspecto que lo ha llevado a modelar para la agencia Lo Management. Además, en 2023 fue su debut en el teatro con la obra "Mariel, Mariel".

Dante Ortega | Crédito: CARAS

Cuando tenía tan solo 21 años, Dante compartió en una entrevista exclusiva para CARAS cómo fue el proceso de lanzar su primera canción: “De chico escribía obras de teatro, pero a los doce, trece años me di cuenta que me gustaba la música. Empecé a cantar y a tocar la guitarra hasta llegar a componer mis canciones. Fue un encuentro conmigo, tal vez en un momento no tan fácil de mi vida, cuando nos estábamos mudando a capital y mis papás se habían separado. Yo estaba más sensible” explicó.

Paloma Ortega, la segunda hija de Guillermina y Sebastián también encuentra en el arte un espacio de disfrute. La joven, que vivió en Inglaterra cuando tenía 20 años para formarse y estudiar, al igual que su mamá y hermano ha trabajado como modelo para diferentes marcas. Pero parecería que su presente está atravesado por la música, ya que actualmente, entre sus actividades laborales, se desempeña como DJ.

Paloma Ortega

Helena Ortega, quien mantiene un perfil muy bajo y no es una gran amiga de las redes sociales al igual que Paloma, también siente un amor profundo por la música, ella y su hermana tocan la batería. Entre sus intereses y ocupaciones, se sabe que Helena se ha desempeñado en todo lo relacionado con la producción multimedial y trabajó en el detrás de escena de la productora de contenidos audiovisuales “LaFlia”, de Marcelo Tinelli.

Guillermina Valdés, Paloma y Helena

Lorenzo Tinelli, el menor de los hermanos y el más pequeño de Guillermina Valdés, cumplió 11 años el pasado abril y siempre ha demostrado ser muy cercano a sus hermanos mayores por ambos lados de la familia. Sobre el pequeño, Marcelo Tinelli expresó: “Desde ese mismo instante alegraste aún más mi vida, dándome tanto amor siempre, que me emociona, y enseñándome nuevas formas de ser papá, día a día. Te amo tanto, tanto, hasta el infinito y más allá, como decía un personaje de Disney”.

Guillermina Valdés y Lorenzo Tinelli

Aunque mantienen un perfil reservado, cada uno ha comenzado a trazar su propio camino profesional, alejados del circuito mediático y enfocados en sus intereses personales. Así, los hijos mayores de Guillermina Valdés han desarrollado trayectorias vinculadas al arte, la música y la producción, en sintonía con los entornos en los que crecieron, sobre Lorenzo, el tiempo dirá en qué aspecto desea enfocarse.

J.O