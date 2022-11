Jennifer López el viernes 2 de diciembre , 20 años después del álbum “This Is Me... Then” estrena material dedicado a Ben Affleck, actual marido y a quien define como el gran amor de su vida.

En su perfil de Instagram, Jennifer López compartió una entrevista con Apple Music y explicó: “Hace 20 años me enamoré del amor de mi vida y yo estaba trabajando en un álbum llamado “This Is Me... Then, y se trataba de capturar ese momento en el tiempo. Cuando estoy enamorada es cuando estoy inspirada, y estaba muy inspirada entonces y no había hecho otro disco como ése desde entonces”, señaló.

Portada del álbum 'This is me... then' de 2002

Jennifer López y Ben Affleck en plena pandemia de COVID- 19 estaba transitando sus respectivas separaciones. En ese momento establecieron contacto para conocer la situación del otro respecto de la pandemia y de cómo sobrellevaban la situación que vivía el mundo, ni ellos imaginaron que renacería el amor y que sellaran ese compromiso con un matrimonio.

Se casaron en julio de 2022 con una celebración que tuvo cientos de invitados y duró varios días. En 2004 estuvieron a puntos de casarse con un festejo épico, sin embargo diferencias irreconciliables pusieron fin al compromiso.

Jennifer López le dedica su nuevo álbum a Ben Affleck

En una reciente entrevista que cedió a Zane Lowe, la cantante recordó el complicado camino que ambos recorrieron para lograr sellar este amor casi 20 años después. JLo confesó que en ese momento pensó que “iba a morir” por tanto sufrimiento, Dijo: “Fue muy doloroso después de que nos separamos. Una vez que cancelamos esa boda hace 20 años fue la angustia más grande de mi vida. Sinceramente, sentí que me iba a morir”.

En otro tramo de la entrevista, la protagonista de “Cásate conmigo” explicó que esa ruptura y la suspensión del matrimonio fue muy complejo donde “no se sentía bien”, pero desde el reencuentro con el actor de Batman está más feliz que nunca.

Jennifer López y Ben Affleck, nueva oportunidad para el amor

Ese estado de felicidad, las emociones que siente en los últimos meses, fueron la fuente de inspiración para componer y crear nuevas canciones que coinciden con el vigésimo aniversario del álbum “This Is Me Then”, lanzado en 2002 cuando daba comienzo a la historia de amor con Ben Affleck.

“This Is Me Now” es un homenaje a este nuevo comienzo junto a su esposo, cuyo mensaje es “este amor existe, este amor es real”. En su cuenta de Instagram expreso: “Será mi más honesto trabajo, una combinación de cómo soy como persona y como artista. La gente piensa que sabe lo que he vivido en el camino , los hombres con los que he estado, pero no tienen la menor idea”, publicó.

Portada del nuevo álbum "This Is Mi Now..."

Jennifer López aseguró que quiere compartir su historia de amor con Ben Affleck para que su público y la gente como un mensaje de esperanza y que en algún momento el amor se encuentra, o en caso de estar con alguien esa historia puede ser para siempre.

JLo está conformando una verdadera familia ensamblada, pues junto a Ben están logrando que los hijos que ella tuvo con Marc Anthony, Max y Emme, convivan con los hijos que Affleck tuvo con Jennifer Garner, Seraphina y Samuel.

Una historia de amor y de esperanza que se plasma en el nuevo álbum “This Is Me Now”, que a partir del 2 de diciembre estará disponible en todas las plataformas.