A sus 86 años, Alberto Cormillot debutó en el circo: “Si tuviera que ser ejemplo, sería de no decirse ‘viejo’ antes de tiempo”

Este 30 de julio, Alberto Cormillot se dio el lujo de debutar en el circo. El doctor, se animó al desafío de ser acróbata y bailarín y se sumó a funciones especiales en las que se lo pudo ver bailando y disfrutando, incluso a más de 15 metros del suelo. A su lado estuvieron sus nietas, Abril y Zoe.

A mediados de julio, Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini y el pequeño Emilio, asistieron al espectáculo del circo Servian. Cuando terminó la función, el doctor se acercó a los acróbatas, maravillado por su destreza sobre el escenario. “Sus acrobacias me parecieron increíbles y quise felicitarlas al final de la presentación y contarles que yo también hago algunas acrobacias”, recuerda.

Ese acercamiento, terminaría siendo la semilla que, algunos días después, lo metería de lleno en el show, ya no como un espectador, sino como parte del mismo. “Al día siguiente me llama el gerente y me cuenta que había visto algunos videos que comparto en mis redes y por fin vino la gran pregunta: ‘¿te animarías?’. Mi respuesta fue inmediata, lo único que estaba esperando era que me llamaran”, dice.

Desde ese momento, Alberto Cormillot comenzaría una cuenta regresiva de camino al 30 de julio. Solo tenía 10 días para prepararse y lo hizo a lo grande, trabajando de manera exigente, con cuatro ensayos de cuatro horas en los que repetía las subidas, bajadas, vuelos y pasos de baile, una y otra vez. “El circo es divertido para los demás. Para los que trabajan en él, es algo sumamente serio. La seguridad, los chequeos rigurosos, el compromiso, la música, los tiempos. La preparación es minuciosa y exigente”, asevera.

Por supuesto que el doctor no estuvo solo en esta preparación. Además de sus nietas, lo acompañaron su profesora de tango, Nair Shinca, su maestra de aéreo, Paula Illane, y su profesor de tap, Agustín Almirón.

En ese contexto, Cormillot habló de sus motivaciones para sumarse a esta travesía y de los conceptos que suele tener la gente con el tema de la edad. “Lo hago porque me gusta y el cuerpo me lo permite. Algunas personas dicen que dejé la vara muy alta, pero yo no intento ser el ejemplo de nadie, intento hacer lo que me gusta. Si tuviera que ser ejemplo sería de no decirse ‘viejo’ antes de tiempo (…) Tener una iniciativa es el primer paso. En mi caso el impulso para comenzar algo nuevo nace de mi curiosidad. Confirmar que puedo descubrir, experimentar; que el juego no se termina con la edad”, comenzó diciendo.

Tras esas primeras palabras, dejó claro que, además de la iniciativa, la constancia también es fundamental para lograr sus objetivos. “A la iniciativa inicial y a la curiosidad hay que acompañarla de compromiso y autodominio. Primero te la tenés que creer: lo vas a hacer. Cuando te ponés en acción, después viene la perseverancia: que es sostener esa acción a pesar de obstáculos reales. De todos modos, la perseverancia debe ser flexible y tenemos que acompañarla de tenacidad, firmeza y compromiso con el propósito. Ahí reside el valor de la resistencia”, agregó.

Para finalizar, Alberto Cormillot, dejó un mensaje muy importante sobre los riesgos y los límites de cada uno. ”Cuidado: si no hay flexibilidad, si uno sigue insistiendo en lo que no funciona a pesar de las señales o tiene dificultad para registrar los límites, fácilmente se puede caer en la obstinación. En ese caso, el ‘no rendirse’ es por orgullo, no por curiosidad ni por persistencia. Yo no ignoro las consecuencias, los riesgos, ni mis propios límites. Reconociendo esto, creo firmemente que, si uno se entrega de esta manera, es capaz de hacer lo que se proponga”, cerró.

Así fue la presentación de Alberto Cormillot en el circo

Alberto Cormillot tuvo un amplio repertorio sobre el escenario. Primero bailó “Zorba, el griego” con Agustín Almirón; y “La yumba” con Nair Shinca, mezclando las coreografías con traslados y giros aéreos, mientras sacaba petálos de flores de sus bolsillos, a 15 metros de altura. Todo esto bajo la atenta mirada de Paula Illane.

También hubo espacio para la magia, porque hizo aparecer a una de sus nietas debajo de una gran tela y a la otra dentro de una jaula. Las niñas, que estudian Artes escénicas y Circo en la Universidad de San Martín, briillaron con sus acrobacias en monociclo y sorprendieron al ritmo del tap junto a su abuelo y a un grupo de prestigiosos bailarines.

El cierre de la segunda función fue, sin dudas, la más emotiva, porque además de todo lo que pasó en la primera, también contó con la presencia de Estefanía y Emilio en la pista. “El circo es lo mío”, dijo Alberto Cormillot y adelantó que volverá a estar presente el próximo 21 de agosto, mientras agradecía al público y a Jorge “Servian” Yovanovich, el dueño del circo, y su familia.

El mensaje de Adrián Cormillot a su padre y a sus hijas

Abril y Zoe son las hijas de Adrián Cormillot, quien compartió un emotivo mensaje por todo lo que habían vivido junto a su abuelo. “Orgulloso padre/hijo de sus hijas y padre. Ayer se concretó el debut circense de mis hijas y de mi padre. Esto fue en el Circo Servian en una doble función llena de momentos mágicos. Gracias familia Servian por el espacio.”, escribió en su cuenta de Instagram.

A sus 86 años, Alberto Cormillot debutó en el circo y demostró su talento y su preparación. El doctor cumplió uno de sus sueños acompañado de su familia y comenzó una nueva etapa en su vida que no quedará en un recuerdo pasajero, sino que, como él mismo adelantó, seguirá adelante en menos de un mes.