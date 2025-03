Desde México: el increíble álbum de fotos de Alberto Cormillot junto a su mujer Estefania Pasquini y su hijo Emilio

Tanto el reconocido médico Alberto Cormillot como su mujer, la nutricionista Estefanía Pasquini, tuvieron un 2024 muy intenso, El doctor se levanta todos los días a las 5 am y no para hasta las 19. Trabaja en Radio Mitre, es director de la carrera de Nutrición en la Universidad Isalud, va al hospital y a la clínica que lleva su nombre.

Por su parte, Estefanía empieza su jornada como nutricionista a las 7 de la mañana en la clínica de su marido, graba el programa “Cuestión de peso”, en El Trece, y tiene pacientes particulares. Por eso los dos disfrutaron a full las vacaciones con su hijo Emilio, de 3 años, en la Riviera Maya, en México.

“Ambos trabajamos mucho y en 2024 enfrentamos problemas familiares, por eso buscamos un lugar como Grand Palladium en Playa del Carmen donde pudiéramos descansar y estar cerca de Emi. Elegimos ese resort pensando en nuestro hijo, tiene juegos, piscina y guardería para niños, pero no queremos dejarlo al cuidado de otros, siempre jugamos y disfrutamos en conjunto. El jugaba un rato en la arena y luego pedía ir a la pileta. Le gusta subir y bajar las escaleras del tobogán acuático, pero sólo se tira junto conmigo. Disfrutamos haciendo todo juntos”, cuenta Estefanía.

Alberto valoró mucho el descanso sin estar corriendo de un lado a otro. “Poder compartir el desayuno y las comidas fue maravilloso. Descansamos junto a él. Somos un equipo de tres. Emi jugaba en el agua, corría, se metía a los restaurantes, se sentaba y quería comer”, dice divertido. Con respecto a este 2025, Estefanía cuenta que se viene con cambio de jardín para Emilio porque pasa a uno que es bilingüe.

“En lo laboral le estamos dando con todo a una aplicación que no sólo controla el peso sino la glucosa, la presión, lo que se come. Queremos mejorarlo para que no se pierda ningún detalle, también trabajamos en las redes para actualizarnos. Cambia el número de años pero nosotros siempre le ponemos toda la energía para lograr mejoras en todas las disciplinas”, cuenta Estefí quien lució una figura impecable con un bikini fucsia y jugó junto a su hijo en cada entretenimiento del hotel. “Es un terremoto. No se cansa. Es difícil controlarlo. Se come la vida.... Y la comida porque le entra a todo”, concluye feliz.

Por Rebeca Peiró

Producción: Alicia Blanco