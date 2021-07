El desgarrador posteo de la China Suárez a tres meses de la muerte de Sofia Sarkany

El pasado 29 de marzo, Sofia Sarkany murió tras una intensa batalla contra el cáncer de útero, y la vida de la China Suárez, una de sus mejores amigas, cambió para siempre.

La actriz viajó a Miami hace algunos días para pasar tiempo con Félix, el hijo que tuvo la diseñadora una semana antes de su muerte, gracias a la subrogación de vientre.

A tres meses de la muerte de Sofia Sarkany, el desgarrador posteo de la China Suárez

La China Suárez, que está pasando tiempo con el bebe de Sofia, se mostró muy nostálgica en Instagram y rememoró momentos vividos junto a su amiga. En primer lugar, compartió imágenes abrazando a la diseñadora sonriendo. En otra foto se las puede ver super unidas y abrazadas hace algún tiempo.

“Falta un día menos para abrazarte de nuevo, mi ratón. Te extraño tanto” escribió la China en sus historias, junto a emoticones, a tres meses de su muerte. Además, acompañó el sentido posteo con la canción Alma Dinamita del cantante WOS.

Días atrás, la actriz homenajeó a la hija del reconocido diseñador de zapatos, mostrando una pintura que la joven le hizo, donde ella fue la modelo elegida para el retrato.

“La mejor artista, mi ratón @sofisarkany; te amo y extraño” escribió en su cuenta de Instagram, junto a la imagen de la pintura. En la foto se aprecia a la actriz de perfil, con las manos en señal de rezo, vestida con una camisa a rayas que contrasta con el fondo violeta de la pared. Uno de los primeros en dejarle un emoji de corazón en los comentarios fue Ricky Sarkany, el padre de su mejor amiga.

“Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver”, escribió emocionada la China en otro posteo.

