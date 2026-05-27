A un mes de ser mamá, Toscana Garfunkel mostró su panza en Nueva York

Toscana Garfunkel es la hija de Rosella Della Giovampaola y el recordado banquero y empresario argentino Jorge Garfunkel, que decidió emprender su propia aventura lejos de la Argentina y de su crianza en el país. Tras haberse casado en 2021, en la región de la Toscana, Italia, con el financista británico Xander Alari-Williams, se mudaron a Nueva York, donde vive su vida como creadora de contenido y es de las it girls más queridas a nivel internacional.

Sin embargo, emocionó a todos cuando, durante el invierno del 2025 estadounidense, anunció que en el verano del 2026 llegaría su primer hijo. De esta manera, la influencer cambio su contenido de lifestyle a consejos sobre el embarazo y todo lo que vive en cada trimestre. A solo un mes de convertirse en mamá, reveló cómo son sus días en la Gran Manzana, y cómo se prepara para el gran día.

Toscana Garfunkel

El tierno anuncio de embarazo de Toscana Garfunkel

María Toscana "Tosky" Garfunkel y Xander Alari-Williams emocionaron a sus seres queridos y a sus seguidores al anunciar que se convertían en padres primerizos. El 6 de febrero del 2026, y tras haber mantenido oculto las primeras semanas, compartieron una serie de postales en medio de la hermosa Nueva York nevada. Allí se veía de fondo los icónicos edificios y el Puente de Brooklyn, mientras ellos se destacaban por sus looks negros y rojos.

Mientras se abrazaban, mostraban la ecografía y revelaban la tierna pancita que se comenzaba a notar en la influencer. En un divertido juego de palabras en inglés, expresó: "Bebé arcoíris llega en el verano del 2026", dando a conocer la fecha de nacimiento. El posteo no solo enterneció a sus más de 45 mil seguidores en Instagram, sino que también significó un nuevo tipo de contenido que ella decidió exponer. Entre "expectativa vs. realidad", consejos y su día a día, mostró cómo se iba preparando hasta llegado el gran día, y cuáles son las últimas planificaciones que tiene.

El tierno anuncio de embarazo de Toscana Garfunkel

Así es la vida de Toscana Garfunkel en Nueva York

La vida de Toscana Garfunkel en Nueva York comenzó desde mediados del 2025, y la ciudad estadounidense fue testigo de todos los meses de embarazo de la influencer. Cada cierto tiempo, muestra un día de su vida en la Gran Manzana, y todo lo que hace para sobrellevar el embarazo de la mejor manera posible. A solo un mes de convertirse en mamá, mostró un sábado viviendo en Nueva York, junto a su esposo y su gatita Maia.

En el video, destacó la moda para embarazadas, tomando como sus referencias más cómodas los vestidos a rayas o las camisas sin cerrarlas en su totalidad. Según expuso, son las prendas con las que se encuentra más relajada y permite que se vea su panza de casi 8 meses. Entre sus paradas, disfrutaron de mercados gastronómicos para abastecerse, restaurantes de lujo con sus amigos, postres deliciosos y varias compras relacionadas a su bebé en camino.

Toscana reveló que les faltaba comprar algunos detalles como el colchón de la cuna, y que agregaron una toalla de osito para cuando sea el momento de bañarlo. Al regresar a su hogar, ella se sentó en su pelota de gimnasio y se dedicó a hacer los ejercicios, que la ayudan a prepararse para el gran día. Junto a su esposo Xander, leyeron un libro en voz alta, compartiendo todo el fin de semana y preparándose juntos para cuando sean padres primerizos. Los usuarios de las redes sociales no tardaron en viralizar el blog de un día, demostrando la emoción que ellos también sienten porque la familia se agrande.

Toscana Garfunkel, en la recta final del embarazo

Toscana Garfunkel se encuentra viviendo en la recta final del embarazo. La influencer está a un mes de convertirse en mamá primeriza, lo que significó cerrar los últimos detalles, en su casa en Estados Unidos. Acompañada siempre de su esposo, no dudó en mostrar las cosas que les faltaba cerrar para el espacio del bebé, mientras ejercitaba para pasar de la mejor manera los últimos trimestres. Sus seguidores quedaron atentos ante cada actualización, y la última de ellas fue un blog de un sábado en su vida, publicado el 21 de mayo del 2026. Tras ese momento, Tosky no compartió más detalles, generando expectativas y emoción en todos.

La vida de Toscana Garfunkel en Nueva York

Toscana Garfunkel mostró su panza de 8 meses en Nueva York, al mostrar cómo vive el último trimestre y cerrar los detalles que les falta antes del nacimiento. La hija de Rosella Della Giovampaola y Jorge Garfunkel es de las it girls más importantes de las redes sociales, con una cuenta de Instagram donde revela los detalles de su vida y los mejores consejos para disfrutar de los lugares alrededor del mundo. Sin embargo, su embarazo se volvió el centro de su atención, generando expectativas a sus más de 40 mil seguidores, y enterneciendo a todos con cada detalle que comparte al respecto.

A.E