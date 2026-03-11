Embarazada de 8 meses, María Belén Ludueña mostró cómo creció su pancita: "Cuando se logra, es maravilloso"

A pocas semanas de convertirse en mamá por primera vez, María Belén Ludueña compartió con sus seguidores un tierno momento de su embarazo. A través de su cuenta de Instagram, la periodista publicó un video en el que deja ver su pancita de 32 semanas, ya en la recta final de la dulce espera del bebé que tendrá junto a su pareja, Jorge Macri.

Embarazada de 8 meses, María Belén Ludueña mostró cómo creció su pancita

En el video, María Belén Ludueña mostró su pancita mientras el bebé se mueve suavemente, un instante íntimo que rápidamente enterneció a sus seguidores. Junto a las imágenes, la futura mamá escribió un mensaje cargado de emoción y gratitud por el camino recorrido hasta este momento.

María Belén Ludueña

“¡Acá estamos! 32 semanas. Te amo hijo. ¡Gracias virgencita por esta bendición! A las que están en el camino de búsqueda, ¡no bajen los brazos! Cuando se logra, es maravilloso”, expresó la periodista, dejando entrever la felicidad que atraviesa en esta etapa de su vida.

La publicación generó una ola de comentarios de cariño y buenos deseos por parte de sus seguidores, quienes celebraron junto a ella el crecimiento de su pancita y la cercanía de la llegada de su primer hijo. En varias oportunidades, a través de sus redes sociales, la conductora reveló los momentos más tiernos de su embarazo, mostrando cómo vive cada etapa con ilusión y agradecimiento.

María Belén Ludueña y el jefe de Gobierno porteño atraviesan así uno de los momentos más especiales de su historia juntos: la cuenta regresiva para la llegada de su bebé, que marcará el inicio de una nueva etapa familiar.

Así es la habitación del bebé de María Belén Ludueña

Mientras transita la recta final del embarazo, la conductora también comenzó a mostrar algunos avances en la preparación del cuarto de su bebé. En sus historias de Instagram, la periodista compartió imágenes del espacio que está armando en su casa para recibir al pequeño.

La habitación sigue una estética baby nordic, una tendencia cada vez más elegida en decoración infantil. El diseño combina tonos suaves, materiales naturales y una impronta minimalista que transmite calma y armonía. El ambiente cuenta con grandes ventanales que dejan entrar abundante luz natural y ofrecen una vista abierta hacia un pulmón verde de la ciudad.

Así es el cuarto del bebé de María Belén Ludueña

Entre los detalles que más llamaron la atención aparece una pared empapelada con un delicado estampado de animales de la selva, donde se distinguen figuras de elefantes, jirafas y koalas rodeados de vegetación tropical en tonos suaves.

De esta manera, entre preparativos, decoración y momentos compartidos con sus seguidores, María Belén Ludueña vive con emoción los últimos meses antes de conocer a su hijo y comenzar su nueva vida como mamá.