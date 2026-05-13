El espectacular viaje de Zuzu Coudeu y Sol Acuña por Nueva York: moda, lujo y postales soñadas

Nueva York es uno de los puntos turísticos más elegidos por las celebridades argentinas. Los fanáticos de la moda, de la gran ciudad y el turismo diverso eligen a la Gran Manzana como espacio perfecto para llenarse de nuevas tendencias, lujos y postales de ensueño. Todas las estaciones del año se vuelven ideales para una escapada familiar, romántica o de amigos en la ciudad estadounidense que encierra arte y cultura.

Zuzu Coudeu y Sol Acuña no dudaron en organizar un viaje madre e hija, acompañados de algunos amigos, por la ciudad de Nueva York. Durante los primeros días de mayo del 2026, las modelos desplegaron diversión absoluta, turismo lujoso y días de shopping, dejando en claro cuáles son las tendencias de la moda y exponiendo su fascinación por el estilo urbano. La Gran Manzana volvió a convertirse en el elegido de las celebridades argentinas, que no dudaron en demostrar su presencia.

El espectacular viaje de Zuzu Coudeu y Sol Acuña por Nueva York

El espectacular viaje de Zuzu Coudeu y Sol Acuña a Nueva York: paseos en el exterior y fusión con la ciudad estadounidense

Zuzu Coudeu y Sol Acuña son de las madres e hijas modelos más importantes de la Argentina. La influencia de la mayor en la industria de la moda viene de la mano de su cofundación de Rapsodia, una de las marcas que más impone el estilo boho chic, los colores llamativos y el maximalismo. Es por eso que decidieron ir a una de las ciudades más importantes del mundo, donde la moda y el lujo se despliga en cada esquina: Nueva York. Para el mismo, decidieron ir acompañadas del pequeño Lucio, y unas amigas de la familia, en una escapada casi 100% de mujeres.

El espectacular viaje de Zuzu Coudeu y Sol Acuña por Nueva York

En su cuenta de Instagram, apostaron por varias postales de ensueño, que demostraban la diversidad de sus paseos. Si bien son fanáticas de la moda, y anduvieron por todas las calles más importantes de la ciudad, también se dieron el tiempo de ver verde y estar al aire libre. Recorridos sobre bicicletas y largos paseos por el Central Park, la familia Coudeu-Acuña se permitieron momentos relajantes, y llenos de diversión absoluta.

El espectacular viaje de Zuzu Coudeu y Sol Acuña por Nueva York

Sol Acuña, Zuzu y Lucio Coudeu: el viaje a Nueva York de madre e hijos

Sol Acuña es mamá de Zuzu y Lucio Coudeu, fruto de su amor con Hernán Coudeu. En todo momento, ella busca una conexión con los menores que encuentra a través de diferentes aspectos. Con la mayor, comparten su amor por la moda y su camino en el modelaje. Incluso la joven influencer fue parte de cápsulas exclusivas de Rapsodia bajo su nombre. Con el menor, los une un vínculo sanador, ya que el niño llegó después de la dolorosa pérdida de su segunda bebé, Ludivine Coudeu. Es por eso que las risas y la complicidad aparece entre madre e hijo.

El espectacular viaje de Zuzu Coudeu y Sol Acuña por Nueva York

En las postales compartidas por Zuzu, a comienzos de mayo del 2026, los usuarios y seguidores destacaron la tierna relación que hay entre los tres, en un viaje a Nueva York con una familia amiga de ellos. A pesar de la presencia de sus seres queridos, los protagonistas terminaron siendo ellos, mostrando que fue una escapada digna para relajarse y disfrutar de la compañía mutua. Entre caminatas y muchos juegos, Sol Acuña, Zuzu y Lucio Coudeu sorprendieron con espectaculares días de turismo en la Gran Manzana, dejando que la moda sea el punto fuerte de su guía más joven.

El espectacular viaje de Zuzu Coudeu y Sol Acuña por Nueva York

Zuzu Coudeu, hija de Sol Acuña, dejó en claro su huella en la moda: viaje a Nueva York con mucho fashionismo

Zuzu Coudeu es la nueva "it girl" argentina de las redes sociales. Desde que es pequeña, desplegó su amor por la moda y marcó su estilo diferencial del minimalismo moderno. De la mano de su mamá, y bajo la crianza de Rapsodia, la joven comenzó a trabajar como modelo e influencer en redes sociales y con importantes marcas internacionales. Es por eso que sus días en Nueva York no podían ser sin este ámbito que le fascina, y llegó a dar cátedra de detalles originales para pasar en la ciudad, manteniendo un estilo urbano y sensual.

El espectacular viaje de Zuzu Coudeu y Sol Acuña por Nueva York

Desde conjunto monocromáticos de estampas hasta cómodos looks de suéter y jeans rectos, la influencer demostró que los colores, dentro de una ciudad llena de tecnología y cultura, son ideales para llamar la atención y dejar detalles estilo "quiet luxury". Sin embargo, también se sumó a las tendencias de los tapados largos, creando combinaciones ideales para el día o la noche. Para las caminatas bajo el sol, se acomodó de los pantalones con diferenciales como flecos o brillos, creando un look más comfy. Sin embargo, para las salidas de noche, optó por un estilo más dark femme, con polleras, medias largas oscuras y zapatos delicados.

El espectacular viaje de Zuzu Coudeu y Sol Acuña por Nueva York

Zuzu Coudeu y Sol Acuña vivieron unos días a puro lujo y moda, acompañadas de las mejores personas que están junto a ellas en el día a día. Entre caminatas, compras y muchas salidas familiares, la modelo y la influencer dejaron en claro algunas de las tendencias perfectas para la primavera, se llenaron de la cultura y el arte de Nueva York, y tomaron las postales soñadas más hermosas, recibiendo los halagos de sus seguidores en redes sociales.

A.E