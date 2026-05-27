El duro descargo de Ricky Diotto tras la crisis de María Fernanda Callejón: "Me apena verla así"

El veredicto dictado por la justicia marcó un punto de inflexión definitivo en el conflicto legal que protagonizan Fernanda Callejón y Ricky Diotto, que lleva cuatro años. Tras la confirmación de la sentencia hacia el odontólogo por lesiones leves en contexto de violencia de género, el llanto de la actriz en televisión abierta generó una gran repercusión de manera inmediata.

Ante esta situación televisada, el acusado decidió romper el silencio en LAM (América TV) con un contundente descargo en el que intentó desligarse del momento emocional que atraviesa su exesposa, asegurando que la situación le provoca una profunda tristeza pero manteniendo firme su postura de inocencia.

La disputa de Fernanda Callejón y Ricky Diotto

Qué dijo Ricky Diotto tras el llanto de María Fernanda Callejón

El 22 de mayo, la resolución del Juzgado N°4 de Campana condenó a Ricky Diotto cuatro meses de prisión en suspenso por violencia de género en grado de tentativa con María Fernánda Callejón. La resolucuón generó un impacto inmediato en el entorno de los involucrados, transformando el debate privado en un asunto de absoluto interés público. El odontólogo insistió de manera reiterada en que las acusaciones en su contra forman parte de una estrategia para perjudicar su reputación frente a la sociedad y mencionó.

"Me da mucha pena verla así, pero todo lo que se dice es una absoluta mentira que busca destruirme", indicó Diotto en LAM (América). Con estas palabras, la expareja de la actriz intentó despegarse de la condena social y legal, remarcando que los dictámenes institucionales no reflejan la realidad de los hechos que compartieron durante sus años de matrimonio.

La defensa del odontólogo remarcó que continuará utilizando todas las herramientas legales disponibles para revertir la percepción que se ha edificado sobre su persona en este proceso. Según sus propias declaraciones ante la prensa, "el bienestar de su hija debería ser la prioridad absoluta en medio de semejante tormenta mediática y judicial" en lugar de las disputas públicas. Además, considera que la exposición excesiva de los sentimientos íntimos solo contribuye a profundizar las heridas de un vínculo que se encuentra completamente destruido y sin posibilidades de retorno.

El desgarrador llanto de la actriz frente a las cámaras en La mañana con Moria (eltrece) dejó en evidencia cómo le afecta a la actriz esta situación. En vivio, ella expresó con mucha angustia el alivio que significó obtener un fallo favorable, describiendo el proceso como un verdadero calvario personal. En sus declaraciones más duras, la panelista de La mañana con Moria dijo: "Viví un infierno durante años y este fallo me devuelve un poco de la dignidad que me habían arrancado". Por su parte, Ricardo Diotto argumentó que ver esas imágenes le produce una pena genuina, pero reafirmó que no puede hacerse cargo de las reacciones emocionales ajenas.

En 2014, se casaron Fernanda Callejón y Ricky Diotto

El músico sostuvo que la espectacularización de la causa judicial desvirtúa la verdadera naturaleza de las discusiones familiares que originaron la ruptura definitiva de la pareja. En ese sentido, afirmó: "No voy a permitir que se me juzgue en un tribunal de televisión por cosas que jamás sucedieron en la intimidad de nuestro hogar".

La confirmación de la condena abrió un nuevo e incierto panorama respecto de cómo se reorganizará la dinámica familiar de ahora en adelante. Los reproches cruzados y la filtración de audios privados complicaron la posibilidad de establecer un canal de comunicación pacífico entre ambos. Tras el revés judicial, el odontólogo advirtió: "Apelaré esta decisión hasta las últimas consecuencias porque mi prioridad es demostrar mi inocencia ante la sociedad y ante mi propia hija".

Fernanda Callejón y Ricky Diotto junto a su hija Giovanna

Los próximos meses serán fundamentales para determinar si las partes logran alcanzar una tregua definitiva por el bien de su entorno más cercano. Fernanda Callejón, visiblemente afectada pero firme en su postura, concluyó ante las cámaras: "Hoy empieza una nueva etapa en mi vida, lejos del miedo y con la certeza de que la justicia tarda pero llega". Mientras tanto, Ricky Diotto intenta reconstruir su rutina laboral y afectiva.