Paso a paso: los 4 ejercicios de Jesica Cirio para fortalecer el cuerpo durante su embarazo

A pocos días de confirmar el embarazo de su segundo hijo, Jesica Cirio compartió su intensa rutina fitness para fortalecer su cuerpo en esta nueva etapa de su vida. A través de sus historias de Instagram, la modelo reveló que a pesar del frío fue al gimnasio y dio detalles de los ejercicios que realizó acompañada por su personal trainer.

Los 4 ejercicios de Jesica Cirio para fortalecer el cuerpo durante su embarazo

La rutina de Jesica Cirio se centra principalmente en ejercicios de fuerza para la parte superior del cuerpo. Este tipo de entrenamiento no solo ayuda a mantener el tono muscular, sino que también resulta clave para aliviar tensiones en la espalda y mejorar la postura, algo fundamental durante el embarazo.

Jesica Cirio

Lat Pulldown o tirón al pecho

Uno de los ejercicios que realiza la modelo es el clásico Lat Pulldown, también conocido como tirón al pecho en polea alta. Se trata de uno de los movimientos más efectivos para fortalecer la espalda y ganar estabilidad en la parte superior del cuerpo.

Este ejercicio trabaja principalmente el dorsal ancho, el músculo responsable de dar amplitud a la espalda. También activa los bíceps, el trapecio y los romboides, que ayudan a juntar las escápulas y mejorar la postura.

Remo en máquina

Como complemento ideal del ejercicio anterior, Jesica Cirio también realiza remo en máquina, un movimiento de tirón horizontal que apunta a fortalecer el centro de la espalda y mejorar la alineación corporal.

En este caso, los protagonistas son los romboides y el trapecio medio e inferior, músculos fundamentales para mantener una postura correcta. También trabajan el dorsal ancho, el deltoides posterior y los bíceps, mientras que los erectores de la columna ayudan a mantener la espalda firme y estable durante todo el movimiento.

La intensa rutina de Jesica Cirio

A diferencia del Lat Pulldown, que enfatiza la amplitud de la espalda, el remo busca generar mayor densidad muscular y reforzar la zona media del cuerpo.

La extensión de cuádriceps en máquina

En otro de los videos que compartió, la modelo mostró ejercicios enfocados en el tren inferior. Uno de ellos es la extensión de cuádriceps en máquina, un movimiento de aislamiento ideal para fortalecer la parte frontal de las piernas.

Este ejercicio trabaja específicamente el cuádriceps, el músculo principal de la cara anterior del muslo. Además de ayudar a tonificar las piernas, también contribuye a ganar fuerza y estabilidad en las rodillas.

Jesica Cirio mostró su rutina de ejercicios

La estocada búlgara con mancuerna

Por último, la conductora realizó uno de los ejercicios más exigentes de su rutina es la estocada búlgara con mancuerna, considerada una de las mejores variantes para trabajar piernas y glúteos.

El movimiento consiste en apoyar un pie sobre una superficie elevada mientras la otra pierna realiza el esfuerzo principal. Gracias a esta técnica, se activan intensamente los glúteos, los cuádriceps y los isquiotibiales. Además, el core cumple un rol fundamental, ya que mantener el abdomen firme permite sostener el equilibrio y la estabilidad durante todo el ejercicio.

La importancia de entrenar con control

Más allá de cada ejercicio puntual, la rutina de Jesica Cirio refleja la importancia de sostener hábitos saludables durante el embarazo, siempre con supervisión profesional y escuchando las necesidades del cuerpo.

En esta etapa, el entrenamiento controlado puede ayudar a mejorar la movilidad, fortalecer músculos clave y aportar bienestar físico y emocional. Con movimientos de fuerza adaptados y una rutina equilibrada, Jesica demuestra que mantenerse activa también puede ser parte de un embarazo saludable.