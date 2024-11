Alexandra de Hannover homenajeó a su legado familiar con elegante traje vintage que perteneció a Grace Kelly, su abuela. En sus redes sociales compartió una publicación donde se la puede ver con el impactante conjunto que fascinó a todos. De esta manera, la heredera le rindió tributo a la fallecida reina consorte.

Alexandra de Hannover

Alexandra de Hannover, la heredera de estilo Grace Kelly: lució un traje icónico de su abuela

La joven decidió lucir este sofisticado conjunto que perteneció a Grace Kelly en tonos marrón chocolate, color que es furor en esta temporada. El traje estaba compuesto por una chaqueta con botones forrados y con cuello estructurado que acompañó con una falda corte clásico que llegaba a la altura de sus rodillas.

Alexandra de Hannover

Este atuendo encarnó la elegancia que tenía su abuela, y demuestra el gran sentido de la moda que heredó Alexandra de Hannover y gran parte de la familia monegasca. Grace Kelly, ícono de la moda tanto en Hollywod como en su rol de princesa de Mónaco, fue conocida por su gusto y habilidad para combinar distintas piezas de alta costura, con un estilo bastante moderno para su época.

Alexandra de Hannover

Su nieta Alexandra logró reinterpretar este legado y adaptarlo a la actualidad, pero sin perder la esencia tradicional y sofisticada de este traje. Para completar el look, la joven se declinó por un bolso de mano plateado y unos aros a juego que se lograban lucir a la perfección gracias al pelo recogido en un rodete que lució la joven.

Para cerrar el look, Alexandra de Hannover, decidió atar en su peinado una cinta estilo bebé en los mismos tonos marrón chocolate del traje, destacando la combinación perfecta entre simplicidad y sofisticación del conjunto completo, además de darle un toque personal a este atuendo heredado de su abuela Grace. Esto no solo reflejó la afinidad por la moda clásica de la joven, sino también el respeto y la conexión que posee con su herencia familiar.

Alexandra de Hannover

El regreso de las prendas vintage y la admiración por la historia, se volvió una de las tendencias de la moda actual. En un contexto en el que la autenticidad está redefiniéndose, elegir un look como el que utilizó Alexandra va más allá de una moda, sino que se enfila en un acto de consciencia y un homenaje a los valores heredados y a la historia de la moda en sí.

Alexandra de Hannover

Alexandra de Hannover, una vez más, deja en claro que la elegancia no es un tema de épocas ni de tendencias; sino que va por las historias que se logran heredar entre las generaciones. Con este look, la joven no solo rindió homenaje a su abuela, sino que lo hizo a Grace Kelly y a todas las demás figuras influyentes del siglo pasado. También logrando reafirmar que es una de las princesas con mayor estilo en la actualidad.

VDV